UNA CARA ROTA
Echaron a tesorera de Pinamar por desfalco millonario y los videos son repudiables
Once grabaciones la muestran metiendo fajos de billetes en su cartera. La excusa que dio dejó a todos sin palabras en Pinamar. Una tesorera para olvidar.
Las imágenes, captadas entre el 24 de enero y el 4 de febrero, son tan claras que no dejan lugar a interpretaciones: la funcionaria metía billetes de las arcas municipales mientras cumplía con sus tareas diarias.
La defensa que generó indignación en Pinamar y el país
El intendente Juan Ibarguren (PRO-Libertario) oficializó la desvinculación por decreto, pero lo hizo en silencio y sin dar explicaciones públicas sobre cómo una operación de semejante magnitud pasó desapercibida durante tanto tiempo. La causa judicial avanza con una imputación penal que incluye maniobras contables adulteradas, diferencias millonarias en caja, doble registración de ingresos y el uso sospechoso de una cuenta llamada "Ingresos Pendientes", que funcionaba más como un colchón contable que como una herramienta administrativa.
Cuando las imágenes se viralizaron en redes y medios locales, la identidad de Watson se conoció de inmediato. A sus 59 años y a punto de jubilarse, la funcionaria enfrentó las acusaciones con una excusa que dejó atónitos a propios y extraños: según su defensa, el dinero era suyo y lo llevaba encima por la "inseguridad en Pinamar". Una explicación que pocos compraron.
ACÁ EL VIDEO:
Culpas cruzadas y silencio oficial
Mientras la justicia intenta calcular el monto exacto del desfalco —que ya se sabe millonario pero aún sin cifra precisa—, desde la comuna salieron a señalar a la fiscalía y a la Policía Federal por no haber detenido a Watson al salir del edificio municipal. Las acusaciones fueron transmitidas por Diego Andrés Uribe, vocero del intendente, en un intento por desviar el foco de responsabilidad.
Lo cierto es que Pinamar quedó expuesto ante un caso de corrupción que desnuda controles fallidos y una gestión que todavía debe explicaciones.
