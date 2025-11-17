Echaron a tesorera de Pinamar por desfalco millonario y los videos son repudiables

ACÁ EL VIDEO:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1990599143258013783&partner=&hide_thread=false Estalló el escándalo en Pinamar: Norma Beatriz Watson, tesorera municipal con 30 años de antigüedad, fue filmada robando dinero de la recaudación.



Once videos grabados por cámaras ocultas la muestran guardando fajos de billetes en su cartera personal, con un desfalco que… pic.twitter.com/GoMZBx5qHq — Urgente24.com (@U24noticias) November 18, 2025

Culpas cruzadas y silencio oficial

Mientras la justicia intenta calcular el monto exacto del desfalco —que ya se sabe millonario pero aún sin cifra precisa—, desde la comuna salieron a señalar a la fiscalía y a la Policía Federal por no haber detenido a Watson al salir del edificio municipal. Las acusaciones fueron transmitidas por Diego Andrés Uribe, vocero del intendente, en un intento por desviar el foco de responsabilidad.

Lo cierto es que Pinamar quedó expuesto ante un caso de corrupción que desnuda controles fallidos y una gestión que todavía debe explicaciones.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Desmantelan la plataforma deportiva clandestina más usada del mundo

La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde

Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."

Miss Universo pende de un hilo: Qué pasará con el concurso de belleza