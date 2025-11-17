La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar

image "La mujer de la fila", película disponible en Netflix.

En definitiva, lo que distingue a esta producción de tantas otras que pasan desapercibidas es su capacidad para involucrar emocionalmente sin caer en melodramas baratos. Ávila construye tensión desde la sobriedad, dejando que las situaciones hablen por sí mismas mientras nos enfrenta a preguntas incómodas sobre nuestra sociedad.

En este caso, "La mujer de la fila" trasciende el simple entretenimiento. Es ese tipo de obra que te planta frente a la pantalla y te obliga a mirar, no por efectos especiales, sino por humanidad pura. Por lo que, si todavía no la viste, déjanos decirte que te estás perdiendo una de las propuestas más honestas y desgarradoras que el cine argentino dio este año.

