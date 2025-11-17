Si bien Wanda Nara desde hace años es una de las figuras argentinas que mayor repercusión suele ocasionar en la Argentina, lo cierto es que desde Netflix dejando en claro que no existió la posibilidad de que se haga una biopic sobre su exitosa y polémica trayectoria que la ubicó en lo más alto de la farándula nacional.
"NOS ENGAÑÓ OTRA VEZ"
No la vio venir: Netflix desmintió de forma determinante a Wanda Nara
El periodista Nahuel Saa reveló que desde Netflix aseguraron que era falsa la versión que indicaba que harían una biopic sobre la reconocida artista.
En la tarde del domingo (16/11) el periodista Nahuel Saa contó en el ciclo televisivo Infama que desde la reconocida plataforma lo negaron de manera determinante. "Yo les voy a hablar ahora de una gran mentira de Wanda Nara que nos engañó otra vez a todos", comenzó diciendo.
Fue posteriormente que luego de indicar que no hubo ningún tipo de promoción al respecto del supuesto proyecto, que desde el "riñón de Netflix" le confirmaron que "nunca estuvo en los planes de la plataforma hacer una biopic de Wanda Nara".
"Es totalmente falso. Nunca estuvo en los planes de Netflix", agregó más tarde para la sorpresa de la conductora Marcela Tauro quien confesó que se había puesto a pensar qué actriz la personificaría: "Yo estaba pensando: ¿Quién hace de Wanda?".
Cómo iba a ser la supuesta serie que Neflix iba a hacer sobre Wanda Nara
Cuando el rumor comenzó a circular con fuerza, Marina Calabró brindó detalles de lo que sería la nueva producción de Netflix.
En el programa Lape Social Club Informativo, la periodista dijo que la serie llevaría el escueto pero contundente título de "Wanda" y que constaría inicialmente de seis episodios en una propuesta que fusiona el formato documental con toques de dramatización.
"Estuve averiguando con la queridísima gente de Netflix y tengo algunos detalles importantes. La cifra exacta que va a cobrar Nara por seis capítulos de la primera temporada de su serie para Netflix es de 500.000 euros", había comentado la comunicadora.
Además, como si fuera poco, se había animado a adelantarse: "También hay opción de una segunda parte y, en ese caso, ya hay un plus estipulado de un cinco por ciento extra".
