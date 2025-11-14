Después de varias décadas, Roger Rabbit vuelve a escena y ya no por Disney, sino porque su creador Gary K. Wolf recuperó los derechos y ahora prepara una secuela que nadie veía venir. Y mientras Robert Zemeckis sigue señalando los límites del estudio, Wolf avanza con un live-action de Jessica Rabbit que promete mover más de una estantería en Hollywood.
TRAS MÁS DE 40 AÑOS
Jessica Rabbit salta al live-action y Roger Rabbit tendrá su secuela sin Disney
Ahora sin Disney en el medio, ya suena fuerte la llegada de "¿Quién engañó a Roger Rabbit? 2" junto a un live-action de Jessica Rabbit que va a sacudir todo.
Disney ya no es la de antes: Jessica Rabbit, el personaje que prefieren esconder
El creador del conejo animado y su exuberante esposa, Gary K. Wolf, dio la primicia en ImNotBadTV, un medio dedicado exclusivamente a Jessica Rabbit, y fue clarísimo al respecto: "Ahora recuperé los derechos de todos mis personajes, de todos mis libros. Básicamente puedo hacer mis propios proyectos de Roger Rabbit".
No hizo falta que dijera nada más para que quedara evidente que Disney, con su estilo corporativo hiperprolijo, hacía rato que no era tierra fértil para un personaje como Jessica, que nació pensada para incomodar un poco y divertir mucho.
Robert Zemeckis, director de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, dejó todavía más claro en el podcast Happy Sad Confused por qué esa secuela que el público soñó por décadas nunca iba a salir con el sello del ratón: "La Disney actual nunca haría Roger Rabbit hoy… No pueden hacer una película con Jessica". Y remató con un dardo elegante: "Fijate lo que le hicieron a Jessica en el parque temático, la ataron con una gabardina".
Y es que la película original, la que mezclaba noir, animación, cine policial y una cuota de picardía, salió en 1988 (tres años después de Volver al futuro, el otro exitazo de Zemeckis) con aval de un estudio que, en ese momento, apostaba a revitalizarse. "Estuvimos ahí cuando la nueva conducción llegó, llena de energía, y querían hacerlo", recordó Zemeckis.
Hoy esa energía está archivada, demasiado ocupada en evitar cualquier sobresalto. Por eso Wolf, que siempre fue respetuoso de Disney, ahora recupera algo más que derechos: recupera su libertad.
Por qué Jessica Rabbit protagonista podría reinventar todo
Entre los proyectos que Wolf confirmó (también en ImNotBadTV y ImNotBad.com, que vienen siguiendo de cerca cada movimiento del autor), el más adelantado es un live-action de Jessica Rabbit basado en su novela Jessica Rabbit: XERIOUS Business.
La descripción entusiasma incluso a quienes no son tan fanáticos de Roger, porque plantea un giro total: no es un intento de copiar la película del '88 sino un relato de espionaje, acción y origen, con Jessica como protagonista y sin esa moderación obligada que Disney aplicó en los últimos años.
"Cualquier secuela que hagamos tiene que al menos igualar la calidad de la película original", reveló Wolf sin filtros. Y no es para menos, si tenemos en cuenta que ¿Quién engañó a Roger Rabbit? sigue siendo uno de los grandes hits de 1988 y una joya técnica que dejó la vara altísima.
El plan es arriesgado pero lógico: apostar a un género distinto para no repetir fórmulas, evitar el forzado reemplazo de Eddie Valiant, que sería inevitable sin el actor Bob Hoskins, y colocar a Jessica en un rol que hable con el cine actual, donde el público ya no se come la corrección política diluida.
Y para Wolf, que durante años escuchó a gente preguntarle por qué no se había hecho una adaptación más fiel de su novela, la recuperación de derechos también habilita esa deuda pendiente: la versión con globos de diálogo y personajes más cercanos al libro original ya está "sobre la mesa".
Mientras tanto, Hollywood viene con un hueco enorme en el terreno del espionaje: James Bond está en transición, Misión: Imposible parece haber cerrado ciclo y el género quedó esperando una nueva figura. Jessica podría ocupar ese espacio, y sin pedir permiso.
Con Disney afuera del volante pero sin rencores (Wolf incluso dijo que le encantaría trabajar de nuevo con Spielberg, Zemeckis y compañía), el futuro de Bujolandia parece más vivo que en décadas. Y lo más curioso es que, después de 35 años, la historia vuelve al punto de partida: un creador con ganas de jugar, un personaje demasiado picante para el estudio más grande del mundo y un público que siempre estuvo listo para más.
