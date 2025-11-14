Jessica Rabbit salta al live-action y Roger Rabbit tendrá su secuela sin Disney

Hoy esa energía está archivada, demasiado ocupada en evitar cualquier sobresalto. Por eso Wolf, que siempre fue respetuoso de Disney, ahora recupera algo más que derechos: recupera su libertad.

Por qué Jessica Rabbit protagonista podría reinventar todo

Entre los proyectos que Wolf confirmó (también en ImNotBadTV y ImNotBad.com, que vienen siguiendo de cerca cada movimiento del autor), el más adelantado es un live-action de Jessica Rabbit basado en su novela Jessica Rabbit: XERIOUS Business.

La descripción entusiasma incluso a quienes no son tan fanáticos de Roger, porque plantea un giro total: no es un intento de copiar la película del '88 sino un relato de espionaje, acción y origen, con Jessica como protagonista y sin esa moderación obligada que Disney aplicó en los últimos años.

"Cualquier secuela que hagamos tiene que al menos igualar la calidad de la película original", reveló Wolf sin filtros. Y no es para menos, si tenemos en cuenta que ¿Quién engañó a Roger Rabbit? sigue siendo uno de los grandes hits de 1988 y una joya técnica que dejó la vara altísima.

image Wolf impulsa un live-action de Jessica con tono de espionaje y ambición artística, alejándose del molde original. El proyecto busca revitalizar Toontown aprovechando un vacío en el género y la libertad recién ganada.

El plan es arriesgado pero lógico: apostar a un género distinto para no repetir fórmulas, evitar el forzado reemplazo de Eddie Valiant, que sería inevitable sin el actor Bob Hoskins, y colocar a Jessica en un rol que hable con el cine actual, donde el público ya no se come la corrección política diluida.

Y para Wolf, que durante años escuchó a gente preguntarle por qué no se había hecho una adaptación más fiel de su novela, la recuperación de derechos también habilita esa deuda pendiente: la versión con globos de diálogo y personajes más cercanos al libro original ya está "sobre la mesa".

Mientras tanto, Hollywood viene con un hueco enorme en el terreno del espionaje: James Bond está en transición, Misión: Imposible parece haber cerrado ciclo y el género quedó esperando una nueva figura. Jessica podría ocupar ese espacio, y sin pedir permiso.

Con Disney afuera del volante pero sin rencores (Wolf incluso dijo que le encantaría trabajar de nuevo con Spielberg, Zemeckis y compañía), el futuro de Bujolandia parece más vivo que en décadas. Y lo más curioso es que, después de 35 años, la historia vuelve al punto de partida: un creador con ganas de jugar, un personaje demasiado picante para el estudio más grande del mundo y un público que siempre estuvo listo para más.

