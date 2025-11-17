Vaca Muerta: Se desató el conflicto en una petrolera que no paga salarios hace meses y los indios no responden

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gaby_godoy47/status/1988766850235179066&partner=&hide_thread=false Más de 200 petroleros se encuentran en sus domicilios y sin cobrar sueldo desde el mes de julio.#VacaMuerta es la joya neuquina pero no involucra a todos. Petreven S.A es la empresa que tiene trabajadores golpeando las puertas de los sindicatos en busca de soluciones.

No sería… pic.twitter.com/ILgKEJ5iZf — Gaby Godoy (@Gaby_godoy47) November 13, 2025

Según detallaron los empleados, la empresa no convocó a reuniones, no propuso acuerdos y no dio ningún tipo de explicación. "No nos han llamado a hacer acuerdos de desvinculación ni nos han indemnizado. Somos 220 familias en la misma situación", planteó el delegado.

Y explicó que los empleados ya tienen historia dentro de la compañía de servicios: "Es una empresa de servicios petroleros, de perforación, hay personal operativo, administrativo, de logística, es personal calificado, es personal que tiene ya muchos más de 20 años de antigüedad en la empresa".

Los gremios del sector acompañan el reclamo, pero tampoco obtienen definiciones por parte de la conducción multinacional del grupo.

Los únicos interlocutores disponibles son referentes locales sin capacidad de decisión. "Los gremios manifestaron que la empresa quería continuar, achicar estructura y seguir operando, pero en acciones concretas eso nunca se reflejó", señalaron.

Cuentas inhabilitadas y mediación de la Provincia

La situación se agravó en las últimas semanas cuando los trabajadores se enteraron de que las cuentas de la compañía quedaron inhabilitadas, lo que deja aún más lejos la posibilidad de cobrar.

Ante esto, los empleados recurrieron a los sindicatos y al Gobierno de Neuquén:

Provincia intervino a través de los gremios y la Subsecretaría de Trabajo para habilitarnos una cuenta que hoy estamos esperando. Agradecemos la gestión, pero pedimos celeridad: sabemos que será poco, pero para nuestra situación crítica es muchísimo

Temor por la obra social y el futuro

Uno de los puntos más preocupantes es la inminente suspensión de la cobertura médica para las familias. "Estamos a punto de quedarnos sin obra social, y muchos compañeros tienen chicos o adultos mayores a cargo", remarcaron.

Pese al escenario delicado, los trabajadores mantienen la esperanza de volver a sus puestos si la empresa regulariza su situación financiera.

"Hoy, ante el parate de la industria, tampoco podemos tomar otro rumbo. No tenemos esa posibilidad", lamentó el delegado.

