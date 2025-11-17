El Clausura 2025 ingresa en su etapa final. Disputados 11/15 encuentros de la decimosexta jornada de la fase regular del campeonato doméstico, hay varias especulaciones acerca de cómo se disputarán los playoffs. Boca fue el líder de la Zona A, y Rosario Central, de la B.
TORNEO CLAUSURA
Cómo están los cruces de playoffs hasta el momento
A falta de cuatro partidos para que finalice la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, ya se comienzan a palpitar los playoffs.
Hasta el momento, hay siete asegurados por el grupo B (El Canalla, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River y Talleres) y cinco en la A (el Xeneize, Racing, Unión, Central Córdoba y Argentinos).
Los equipos que terminen mejor ubicados serán los que jugarán de local en las fases de eliminación directa. Vale recordar además que, tanto en los octavos como en los cuartos, semis y la final, en caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15') y, si persistiera la igualdad, finalmente penales, para definir a los clasificados.
Los octavos, cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con las dos hinchadas.
El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 20 de diciembre contra Platense, ganador del Apertura, en San Nicolás.
El calendario de los playoffs
- 8vos. de final: fin de semana del 23 de noviembre.
- 4tos. de final: fin de semana del 30 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 7 de diciembre.
- Final: sábado 13 de diciembre, en Santiago del Estero.
Lanús postergará para el miércoles siguiente (26/11) su partido de octavos porque disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el próximo sábado (22/11) en Asunción del Paraguay.
Cómo están los cruces de los playoffs, hasta ahora
Hasta el momento, y a la espera de los partidos de este lunes (17/11), así están las llaves.
- 1A vs. 8B: Boca vs. Sarmiento
- 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
- 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
- 3A vs. 6B: Unión vs. River
- 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
- 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
- 2A vs. 7B: Racing vs. Talleres
- 3B vs. 6A: Deportivo Riestra vs. Barracas Central
En qué instancia podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura 2025
Así, con todo el panorama más claro en cuanto a clasificación a copas internacionales y a la post-temporada, Boca y River podrían verse las caras en una hipotética semifinal. Para esto, ambos deberían sortear dos rivales en los mano a mano para enfrentarse antes de una gran final. Bien vale destacar, que lo único que le podría cambiar a ambos es el rival, no así su camino en la llave definitiva, ya que el lugar de ambos está asegurado.
Este hipotético enfrentamiento se daría en La Bombonera, debido a que el Xeneize terminó mejor ubicado que River en su zona (1º contra 6º).
A priori, Boca enfrentará a Sarmiento de Junín y, en caso de ganar, tendría que medirse ante el vencedor de Vélez o Argentinos Juniors. Por su lado, River enfrentaría a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril y luego jugaría ante el ganador de Lanús o Tigre. Si su rival fuera el Granate, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá ser visitante. Caso contrario si se enfrenta al Matador, ya que el Millonario terminó mejor ubicado que el conjunto de Victoria y sería local nuevamente en el campeonato.
