Cómo están los cruces de playoffs hasta el momento

El calendario de los playoffs

8vos. de final: fin de semana del 23 de noviembre.

fin de semana del 23 de noviembre. 4tos. de final: fin de semana del 30 de noviembre.

fin de semana del 30 de noviembre. Semifinales: fin de semana del 7 de diciembre.

fin de semana del 7 de diciembre. Final: sábado 13 de diciembre, en Santiago del Estero.

Lanús postergará para el miércoles siguiente (26/11) su partido de octavos porque disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el próximo sábado (22/11) en Asunción del Paraguay.

Cómo están los cruces de los playoffs, hasta ahora

Hasta el momento, y a la espera de los partidos de este lunes (17/11), así están las llaves.

1A vs. 8B : Boca vs. Sarmiento

: vs. 4B vs. 5A : Vélez vs. Argentinos Juniors

: vs. 2B vs. 7A : Lanús vs. Tigre

: vs. 3A vs. 6B : Unión vs. River

1B vs. 8A : Rosario Central vs. Estudiantes

: vs. 4A vs. 5B : Central Córdoba vs. San Lorenzo

: vs. 2A vs. 7B : Racing vs. Talleres

: vs. 3B vs. 6A : Deportivo Riestra vs. Barracas Central

image Foto: Gentileza Diario Olé.

En qué instancia podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura 2025

Así, con todo el panorama más claro en cuanto a clasificación a copas internacionales y a la post-temporada, Boca y River podrían verse las caras en una hipotética semifinal. Para esto, ambos deberían sortear dos rivales en los mano a mano para enfrentarse antes de una gran final. Bien vale destacar, que lo único que le podría cambiar a ambos es el rival, no así su camino en la llave definitiva, ya que el lugar de ambos está asegurado.

Este hipotético enfrentamiento se daría en La Bombonera, debido a que el Xeneize terminó mejor ubicado que River en su zona (1º contra 6º).

A priori, Boca enfrentará a Sarmiento de Junín y, en caso de ganar, tendría que medirse ante el vencedor de Vélez o Argentinos Juniors. Por su lado, River enfrentaría a Unión de Santa Fe en el 15 de Abril y luego jugaría ante el ganador de Lanús o Tigre. Si su rival fuera el Granate, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá ser visitante. Caso contrario si se enfrenta al Matador, ya que el Millonario terminó mejor ubicado que el conjunto de Victoria y sería local nuevamente en el campeonato.

Más de Golazo24

Muy nervioso Marcelo Gallardo y se pelea con un periodista tras el empate de River

Chiquito Romero otra vez en el foco: Qué pasó en Argentinos Juniors

En River se enojan hasta por un 'like' de Sebastián Driussi