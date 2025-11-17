CÓRDOBA. El acto final de Luis Petri frente al Ministerio de Defensa habría sufrido un golpe de agenda en las últimas horas con la confirmación de un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. El presidente se hará presente en el sorteo de la Copa del Mundo el próximo 5 de diciembre, mismo día en el que estaba programada la llegada de los F-16 a Río Cuarto, Córdoba.
DESPEDIDA
Choque de agendas: Luis Petri, con F-16 pero sin Javier Milei
Luis Petri abandonará el Ministerio de Defensa presentando los F-16 en Córdoba. El mismo día, Javier Milei estará en USA.
En ese sentido, la expectativa del electo diputado por Mendoza era poder marcar el hito central de su gestión junto a Milei, quien promocionó la llegada del nuevo sistema de armas supersónicas como una de las compras más importantes en materia de Defensa en los últimos tiempos. Sin embargo, la agenda presidencial se habría encontrado con un evento mundial que podría acercar al mandatario argentino nuevamente con su “socio” del norte, Donald Trump.
La salida de Petri del Ministerio de Defensa se concretaría en los días previos a su arribo a la Cámara baja. El 10 de diciembre, el mendocino abrirá el juego a un nuevo Congreso, con un escenario más favorable para el oficialismo.
Para Milei, la posibilidad de un nuevo encuentro con el líder de la Casa Blanca sería un evento impostergable. Más aún teniendo en cuenta la talla de la exposición que podría obtener en el acto de la FIFA, a donde fueron invitados todos los mandatarios de los países participantes.
Luis Petri y los F-16
La postergación del acto en Río Cuarto implicaría un importante trastorno logístico para el arribo de las primeras seis unidades de los F-16 Fighting Falcon. Las aeronaves emprenderán viaje hacia Argentina desde Dinamarca, lo que supone un importante desafío técnico por la distancia de vuelo y el alcance de los aparatos.
El vuelo “ferry” se ejecutará en varios tramos y estará escoltado por dos aeronaves de soporte y reabastecimiento propiedad de Estados Unidos y Argentina. Los viajes serán operados por pilotos daneses y argentinos, que recorrerán más de 12.000 kilómetros para llegar al Área Material Río IV.
En la capital alterna cordobesa esperaban con ansias el arribo del Presidente y las nuevas aeronaves, que suponen todo un atractivo para la zona. El impacto del programa ya se hizo sentir con importantes reformas en el Aeropuerto de Las Higueras, donde se realizaron trabajos de acondicionamiento por más de 12 millones de dólares para poder albergar provisoriamente a las primeras unidades en arribar al país sobre un total de 24.
Cabe destacar que el destino final de los F-16 será la Base Aérea de Tandil. Allí, los trabajos de remodelación supusieron un desafío mayor debido al deterioro de las instalaciones, lo que demandó la búsqueda de un hogar transitorio para el arribo de los aviones de combate multirol.
El futuro de Defensa
Mientras se resuelven las diferencias de agenda, en el Ministerio de Defensa se cocina la transición para la llegada de un nuevo titular. En ese sentido, la especulación política está a la orden del día, con candidatos señalados desde socios del oficialismo, el ámbito castrense hasta funcionarios que actualmente forman parte del organigrama actual.
