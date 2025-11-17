Choque de agendas: Luis Petri, con F-16 pero sin Javier Milei

El vuelo “ferry” se ejecutará en varios tramos y estará escoltado por dos aeronaves de soporte y reabastecimiento propiedad de Estados Unidos y Argentina. Los viajes serán operados por pilotos daneses y argentinos, que recorrerán más de 12.000 kilómetros para llegar al Área Material Río IV.

En diciembre celebramos el resultado de un trabajo conjunto histórico. De soñarlo y planificarlo, a hacerlo realidad en menos de dos años, bajo el liderazgo del Presidente @JMilei.



Seis F-16 -de los 24 que marcan la compra militar más importante de los últimos 40 años- aterrizan… — Luis Petri (@luispetri) November 14, 2025

En la capital alterna cordobesa esperaban con ansias el arribo del Presidente y las nuevas aeronaves, que suponen todo un atractivo para la zona. El impacto del programa ya se hizo sentir con importantes reformas en el Aeropuerto de Las Higueras, donde se realizaron trabajos de acondicionamiento por más de 12 millones de dólares para poder albergar provisoriamente a las primeras unidades en arribar al país sobre un total de 24.

Cabe destacar que el destino final de los F-16 será la Base Aérea de Tandil. Allí, los trabajos de remodelación supusieron un desafío mayor debido al deterioro de las instalaciones, lo que demandó la búsqueda de un hogar transitorio para el arribo de los aviones de combate multirol.

El futuro de Defensa

Mientras se resuelven las diferencias de agenda, en el Ministerio de Defensa se cocina la transición para la llegada de un nuevo titular. En ese sentido, la especulación política está a la orden del día, con candidatos señalados desde socios del oficialismo, el ámbito castrense hasta funcionarios que actualmente forman parte del organigrama actual.

