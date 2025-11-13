urgente24
Qué se juega cada equipo en la última fecha del Torneo Clausura

Se avecina la última jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, playoffs y descensos. ¿Qué se juega cada equipo?

13 de noviembre de 2025 - 08:09

La fase regular del Torneo Clausura está llegando a su fin y cada equipo piensa en objetivos diferentes. Por ejemplo, River Plate busca meterse en zona de clasificación a repechaje de la Copa Libertadores, Boca Juniors terminar primero de su grupo y San Martín de San Juan, intentará salvarse del descenso.

Hay dos clasificados de forma directa a la siguiente edición de la Copa Libertadores (Boca y Rosario Central), algunos que ya se aseguraron jugar Copa Sudamericana y otros que buscarán safar del descenso o de terminar el año a 4 semanas de la gran final.

De los 30 equipos que hay en primera división, solamente 5 no se jugarán nada en las última fecha de la primera división del fútbol argentino.

Última fecha del Torneo Clausura: ¿qué se juega cada uno?

Primero que nada es importante cuáles son los 5 equipos que no se jugarán nada en la última jornada del Torneo Clausura.

Estos son: Rosario Central (primer puesto asegurado en tabla anual y zona B), Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentin), Newell´s e Instituto.

El resto de los equipos jugará por algo.

Zona A:

  • Boca: clasificado a la Libertadores. Buscará terminar primero en su zona. Empatando con Tigre lo asegura.
  • Unión: Puede terminar primero en la zona B si gana y Boca pierde con Tigre
  • Central Córdoba: puede aspirar a terminar segundo. Debe ganarle a Banfield
  • Tigre: con el empate se asegura jugar playoffs. Con la victoria podría finalizar hasta segundo. La igualdad, muy seguramente lo meta también en Copa Sudamericana.
  • Barracas Central: si le gana a Huracán clasificará a Copa Sudamericana y podrá terminar hasta segundo en su zona si se da una combinación de resultados.
  • Racing: puede terminar cuarto en la anual y segundo en su zona si triunfa con Newell´s
  • Argentinos Juniors: si gana, entra a repechaje de Libertadores y podría aspirar a una tercera posición en la zona A.
  • Estudiantes: necesita ganar para no depender de nadie si es que quiere entrar a los playoffs. Puede aspirar a una tercera posición.
  • Banfield: debe ganar y esperar que pierda alguno de los 5 equipos que tiene arriba en la tabla de la zona A
  • Belgrano: debe ganar y esperar que pierdan dos de los 6 equipos que tiene arriba en la zona A
  • Defensa y Justicia: debe ganar y esperar que pierdan tres de los 7 equipos que tiene arriba en la zona A
  • Huracán: debe ganar para aspirar a Copa Sudamericana y meterse entre los 8 de la zona A. El Globo necesita una combinación de resultados para ambas cosas.
  • Aldosivi: si le gana a San Martin se salva del descenso. Si empata y no triunfa Godoy Cruz también

Zona B:

  • Deportivo Riestra: puede finalizar segundo en su zona y cuarto en la anual.
  • Lanús: puede terminar segundo en su zona y si gana y alguno de los 4 que tiene por encima en la anual pierde, se asegura Copa Sudamericana. Cabe recordar que aún debe la final con Atlético Mineiro.
  • Vélez: puede terminar segundo de su zona si le gana a River. Puede terminar quinto si pierde y gana San Lorenzo
  • San Lorenzo: con un punto se asegura Copa Sudamericana 2026. Con una combinación de resultados puede terminar cuarto en la tabla anual. Si gana y pierde Vélez, se asegura la cuarta posición de la zona B
  • River: necesita ganar y que pierda Argentinos para meterse en zona de repechaje de Copa Libertadores. Buscará sumar con Vélez para no tener problemas en cuanto a los playoffs.
  • Talleres: ya salvado del descenso, buscará asegurarse su lugar en playoffs.
  • San Martín de San Juan: si gana y no lo hace Godoy Cruz, se mete en playoffs. Si no triunfa ante Aldosivi, desciende.
  • Sarmiento: debe ganar para meterse en playoffs (y esperar resultados).
  • Gimnasia : debe ganar para meterse en playoffs (y esperar resultados).
  • Atlético Tucumán: debe ganar para meterse en playoffs (y esperar resultados).
  • Independiente: tiene una aspiración lejana a Copa Sudamericana. No se definirá nada en esta fecha. Debe ganar para soñar.
  • Godoy Cruz: debe ganar y aspirar a un desempate.
Días, horarios y árbitros de la última fecha del Torneo Clausura

Viernes 14 de noviembre

  • Lanús – Atlético Tucumán

    Árbitro: Pablo Dóvalo

    VAR: Gastón Monzón Brisuela

Sábado 15 de noviembre

  • Aldosivi – San Martín (SJ)

    Árbitro: Nicolás Ramírez

    VAR: Héctor Paletta

  • Godoy Cruz – Deportivo Riestra

    Árbitro: Facundo Tello

    VAR: Lucas Novelli

  • San Lorenzo – Sarmiento

    Árbitro: Nicolás Lamolina

    VAR: Juan Pablo Loustau

  • Independiente – Rosario Central

    Árbitro: Sebastián Zunino

    VAR: Silvio Trucco

Domingo 16 de noviembre

  • Instituto – Talleres

    Árbitro: Yael Falcón Pérez

    VAR: Hernán Mastrangelo

  • Vélez – River

    Árbitro: Leandro Rey Hilfer

    VAR: Adrián Franklin

  • Estudiantes – Argentinos

    Árbitro: Luis Lobo Medina

    VAR: Germán Delfino

  • Newell’s – Racing

    Árbitro: Sebastián Martínez

    VAR: Felipe Viola

  • Boca – Tigre

    Árbitro: Darío Herrera

    VAR: Fernando Espinoza

  • Central Córdoba – Banfield

    Árbitro: Andrés Merlos

    VAR: Fabrizio Llobet

Lunes 17 de noviembre

  • Barracas Central – Huracán

    Árbitro: Andrés Gariano

    VAR: José Carreras

  • Belgrano – Unión

    Árbitro: Nazareno Arasa

    VAR: Salomé Di Iorio

  • Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Mza)

    Árbitro: Bruno Amiconi

    VAR: Sebastián Habib

  • Platense – Gimnasia

    Árbitro: Fernando Echeñique

    VAR: Edgardo Zamora

Entrenamiento Selección Argentina

La Selección Argentina se entrena a puertas abiertas en el estadio del Elche antes de viajar a Angola. El amistoso será mañana 14 de noviembre desde las 13 horas.

¿Neymar quiere convertir a Santos en SAD?

El medio R7 Esportes aseguró que la idea de Neymar y su padre es convertirse en propietarios del Santos y transformarlo en una SAD.

De hecho, el club está cambiando sus estatutos para poder adoptar el modelo. El escenario más probable es que se asocien con un grupo inversor internacional árabe, pero para eso es clave que el Peixe no descienda -marcha 17º de 20 a falta de cinco fechas-

