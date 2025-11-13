Qué se juega cada equipo en la última fecha del Torneo Clausura

Live Blog Post

Última fecha del Torneo Clausura: ¿qué se juega cada uno?

Primero que nada es importante cuáles son los 5 equipos que no se jugarán nada en la última jornada del Torneo Clausura.

Estos son: Rosario Central (primer puesto asegurado en tabla anual y zona B), Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentin), Newell´s e Instituto.

El resto de los equipos jugará por algo.

Zona A:

Boca: clasificado a la Libertadores. Buscará terminar primero en su zona. Empatando con Tigre lo asegura.

Unión: Puede terminar primero en la zona B si gana y Boca pierde con Tigre

Central Córdoba: puede aspirar a terminar segundo. Debe ganarle a Banfield

Tigre: con el empate se asegura jugar playoffs. Con la victoria podría finalizar hasta segundo. La igualdad, muy seguramente lo meta también en Copa Sudamericana.

Barracas Central: si le gana a Huracán clasificará a Copa Sudamericana y podrá terminar hasta segundo en su zona si se da una combinación de resultados.

Racing: puede terminar cuarto en la anual y segundo en su zona si triunfa con Newell´s

Argentinos Juniors: si gana, entra a repechaje de Libertadores y podría aspirar a una tercera posición en la zona A.

Estudiantes: necesita ganar para no depender de nadie si es que quiere entrar a los playoffs. Puede aspirar a una tercera posición.

Banfield: debe ganar y esperar que pierda alguno de los 5 equipos que tiene arriba en la tabla de la zona A

Belgrano: debe ganar y esperar que pierdan dos de los 6 equipos que tiene arriba en la zona A

Defensa y Justicia: debe ganar y esperar que pierdan tres de los 7 equipos que tiene arriba en la zona A

Huracán: debe ganar para aspirar a Copa Sudamericana y meterse entre los 8 de la zona A. El Globo necesita una combinación de resultados para ambas cosas.

Aldosivi: si le gana a San Martin se salva del descenso. Si empata y no triunfa Godoy Cruz también

Zona B:

Deportivo Riestra: puede finalizar segundo en su zona y cuarto en la anual.

Lanús: puede terminar segundo en su zona y si gana y alguno de los 4 que tiene por encima en la anual pierde, se asegura Copa Sudamericana. Cabe recordar que aún debe la final con Atlético Mineiro.

Vélez: puede terminar segundo de su zona si le gana a River. Puede terminar quinto si pierde y gana San Lorenzo

San Lorenzo: con un punto se asegura Copa Sudamericana 2026 . Con una combinación de resultados puede terminar cuarto en la tabla anual. Si gana y pierde Vélez, se asegura la cuarta posición de la zona B

River: necesita ganar y que pierda Argentinos para meterse en zona de repechaje de Copa Libertadores. Buscará sumar con Vélez para no tener problemas en cuanto a los playoffs.

Talleres: ya salvado del descenso, buscará asegurarse su lugar en playoffs.

San Martín de San Juan: si gana y no lo hace Godoy Cruz, se mete en playoffs. Si no triunfa ante Aldosivi, desciende.

Sarmiento: debe ganar para meterse en playoffs (y esperar resultados).

Gimnasia : debe ganar para meterse en playoffs (y esperar resultados).

Atlético Tucumán: debe ganar para meterse en playoffs (y esperar resultados).

Independiente: tiene una aspiración lejana a Copa Sudamericana. No se definirá nada en esta fecha. Debe ganar para soñar.

Godoy Cruz: debe ganar y aspirar a un desempate.

