Cuándo se juegan las finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores

image Gran campaña de Lanús en la Copa Sudamericana.

Flamengo-Palmeiras, otra vez sopa en la final de la Libertadores

Ambos equipos reeditarán la final de la Copa Libertadores 2021, que finalizó en triunfo para los de Abel Ferreira por 2-1 en tiempo suplementario. Aquella conquista fue la tercera (y hasta ahora la última) en la historia del Palmeiras, que buscará su cuarto título ante los de Filipe Luís. El Fla también irá por su cuarta vuelta olímpica y la tercera desde 2019.

El ganador de esta definición alcanzará a River y a Estudiantes de La Plata, que acumulan cuatro medallas doradas continentales.

Desde la implementación del formato de final única (2019), la Copa Libertadores de América tuvo definiciones eclipsadas por los equipos brasileños:

El 23 de noviembre de 2019, Flamengo venció 2-1 a River en el Estadio Monumental de Lima .

. El 30 de enero de 2021, Palmeiras se impuso 1-0 a Santos en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro .

. El 27 de noviembre de 2021, Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo .

. El 29 de octubre de 2022, Flamengo superó 1-0 a Atlético Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil .

. El 4 de noviembre de 2023, Fluminense ganó 2-1 a Boca en el Maracaná de Río de Janeiro .

. Finalmente, el 30 de noviembre de 2024, Botafogo se consagró campeón tras vencer 3-1 a Atlético Mineiro en el Estadio Monumental de Buenos Aires .

. El próximo 29 de noviembre de 2025, Flamengo y Palmeiras definirán al nuevo campeón.

image La Copa Libertadores se tornó algo predecible...

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores de América 2025

El partido en el que se conocerá al campeón de la edición actual de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, recinto que ya albergó la final entre Flamengo y River en 2019.

Sin embargo, la crisis social que atraviesa Perú tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte podría significar un cambio en la sede, pero, de mometo, no hay comunicaciones oficiales.