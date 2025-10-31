Las contiendas internacionales de la Conmebol tienen definidos a sus mejores cuatro equipos. Lanús y Atlético Mineiro buscarán la Gran Conquista en la final de la Copa Sudamericana, mientras que Palmeiras y Flamengo definirán al campeón de América en la gran final de la Copa Libertadores de América.
PARA AGENDAR
Cuándo se juegan las finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores
El ente sudamericano designó a Asunción, Paraguay, como la sede de la final de la segunda competición más importante del continente. Lo llamativo en esta oportunidad es que el ente regulador todavía no anunció el estadio que albergará a la final del certamen. Sin embargo, todo indica que el recinto en cuestión sería el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla, pero aún no se confirmó oficialmente.
En caso de empate entre el Granate y el Galo, habrá alargue. Si persiste la igualdad en el suplementario, el campeón se definirá a través de una tanda de penales al mejor de 5 y, de ser necesario, uno a uno posteriormente.
Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana
Lo cierto es que la fecha determinada para que se lleve a cabo la Gran Final de la Copa Sudamericana 2025 es el próximo sábado 22 de noviembre.
Vale destacar que el Galo nunca la ganó, mientras que el Grana la alzó en 2013.
Flamengo-Palmeiras, otra vez sopa en la final de la Libertadores
Ambos equipos reeditarán la final de la Copa Libertadores 2021, que finalizó en triunfo para los de Abel Ferreira por 2-1 en tiempo suplementario. Aquella conquista fue la tercera (y hasta ahora la última) en la historia del Palmeiras, que buscará su cuarto título ante los de Filipe Luís. El Fla también irá por su cuarta vuelta olímpica y la tercera desde 2019.
El ganador de esta definición alcanzará a River y a Estudiantes de La Plata, que acumulan cuatro medallas doradas continentales.
Desde la implementación del formato de final única (2019), la Copa Libertadores de América tuvo definiciones eclipsadas por los equipos brasileños:
- El 23 de noviembre de 2019, Flamengo venció 2-1 a River en el Estadio Monumental de Lima.
- El 30 de enero de 2021, Palmeiras se impuso 1-0 a Santos en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
- El 27 de noviembre de 2021, Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo.
- El 29 de octubre de 2022, Flamengo superó 1-0 a Atlético Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil.
- El 4 de noviembre de 2023, Fluminense ganó 2-1 a Boca en el Maracaná de Río de Janeiro.
- Finalmente, el 30 de noviembre de 2024, Botafogo se consagró campeón tras vencer 3-1 a Atlético Mineiro en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
- El próximo 29 de noviembre de 2025, Flamengo y Palmeiras definirán al nuevo campeón.
Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores de América 2025
El partido en el que se conocerá al campeón de la edición actual de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, recinto que ya albergó la final entre Flamengo y River en 2019.
Sin embargo, la crisis social que atraviesa Perú tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte podría significar un cambio en la sede, pero, de mometo, no hay comunicaciones oficiales.