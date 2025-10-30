El DT de Flamengo explicó por qué Agustín Rossi no atajará en Brasil

Pese a la alegría y a los elogios al guardameta, el entrenador bajó la espuma en relación a los rumores de si puede ser citado al seleccionado que dirige Carlo Ancelotti: "Él tiene todo el derecho y las condiciones para jugar en cualquier selección, pero no lo imagino con la camiseta de Brasil". Rossi volvió a ser determinante en Avellaneda con varias intervenciones clave que sostuvieron el cero en el marcador y aseguraron el pase al duelo decisivo, luego del 1-0 conseguido en el Maracaná en la ida.