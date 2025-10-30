Filipe Luis, director técnico de Flamengo, no ocultó su admiración por Agustín Rossi, pieza clave en la clasificación del Mengão a la final de la Copa Libertadores tras el empate 0-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, el exlateral de la Selección de Brasil fue contundente cuando le consultaron por una convocatoria del arquero al combinado nacional.
POST CLASIFICACIÓN
El DT de Flamengo explicó por qué Agustín Rossi no atajará en Brasil
El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, explicó por qué no imagina a su arquero, Agustín Rossi, en la Selección de Brasil.
"Estamos muy felices por llegar a otra final. Flamengo tiene cinco finales de Libertadores y esta será mi cuarta —tres como jugador y una como entrenador—. Este proceso nos permite seguir haciendo historia. Fue una victoria de un equipo con alma, que sabe jugar la Copa y está lleno de jugadores ambiciosos", analizó Filipe Luís tras el encuentro.
Pese a la alegría y a los elogios al guardameta, el entrenador bajó la espuma en relación a los rumores de si puede ser citado al seleccionado que dirige Carlo Ancelotti: "Él tiene todo el derecho y las condiciones para jugar en cualquier selección, pero no lo imagino con la camiseta de Brasil". Rossi volvió a ser determinante en Avellaneda con varias intervenciones clave que sostuvieron el cero en el marcador y aseguraron el pase al duelo decisivo, luego del 1-0 conseguido en el Maracaná en la ida.
Agustín Rossi, la pesadilla de Leonardo Gentili
Días complicados para el periodista y relator de ESPN y Radio La Red, Leonardo Gentili, luego de que La Libertad Avanza diera el golpe en las elecciones legislativas del pasado domingo 26 de octubre y de la gran actuación del arquero de Flamengo, Agustín Rossi, en la serie ante Racing. El reportero se quedó con el tweet en borradores...
Pese a las ganas del comunicador por que a Rossi se le escape alguna pelota o que le hagan un gol, el experto bajo palos fue la figura excluyente de la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Racing.
Leo Gentili, agazapado, celular en mano, se quedó esperando algún error del jugador para pegarle...
Para profundizar la lectura, se recomienda leer: 'Javier Milei y Agustín Rossi culpables: llanto interminable de Leonardo Gentili'.
Te puede interesar también...
Balance histórico, acuerdo con Hard Rock y más: lo que dejó la Asamblea de Boca
Racing: Dicen que Diego Milito se reunió con otro DT que no es Gustavo Costas
Mariano Closs expone a Chiqui Tapia por "limpiar" a Nicolás Lamolina
Chiqui Tapia quedó expuesto luego de la eliminación de Racing Club
Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate