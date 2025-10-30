Racing: Dicen que Diego Milito se reunió con otro DT que no es Gustavo Costas

El Boca vs Racing: el DT pretendía jugarlo el viernes 8 de agosto y finalmente se jugó el sábado 9.

El arbitraje de Nicolás Ramírez. Al terminar el encuentro, declaró: “No voy a hablar del árbitro. De eso que se encargue la dirigencia”.

Pareciera estar claro que Costas no es el DT que pretende Milito, Saja y compañía, pero el hecho de que haya salido campeón de la Copa Sudamericana, generó la merecida renovación una vez que comenzó la nueva gestión.

De igual manera, no hay que dejar pasar lo que contó Nicolás Luaces en AZZ en la previa del encuentro que disputaron los de Avellaneda vs Flamengo.

El periodista aseguró llegadas las 21 horas de ayer 29 de octubre (es decir, minutos antes de que comience el encuentro): "No solo a este entrenador lo llamaron. Se reunieron con él, hablaron de números, de contrato, de tiempo de contrato. El Técnico les dijo que si. Gerardo Tata Martino dijo que iba a firmar en Racing en caso de que Costas no esté más".

Embed - RACING ELIMINADO ante FLAMENGO - COPA LIBERTADORES EN VIVO con FLAVIO AZZARO desde EL CILINDRO

El fin de año determinará que competencias jugará la Academia el año que viene y en caso de que no juegue la Copa Libertadores, será interesante ver la decisión que tome Gustavo Costas. ¿Será Tata Martino quien lo reemplace?

El fin de año de Racing Club

Ya sin Copa Libertadores ni Copa Argentina, lo único que le queda a Racing Club es el Torneo Clausura.

A diferencia de otros grandes como Boca o River, la Academia necesita salir campeón del Torneo Clausura para jugar la Libertadores del 2026 debido a que todo hace indicar que no llega por tabla anual (salvo que haya una liberación de cupos y los de Costas sumen todos los puntos).

Los de Avellaneda en estos momentos están fuera de la zona de playoffs en su zona, pero está a tan solo tres puntos de la punta (que hoy ocupa Central Córdoba).

Embed

Los últimos tres partidos para Racing en el Clausura son:

Central Córdoba vs Racing: lunes 3 de noviembre desde las 19 horas

Racing vs Defensa y Justicia

Newell´s vs Racing Club

+ en golazo 24

Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura

Horario de Superclásico confirmado: Boca-River ya saben cuándo se ven las caras

River está detrás de un jugador declarado hincha de Boca

Milton Giménez ya picantea el Superclásico y le pega a River donde más le duele