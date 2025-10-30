Javier Milei dejó en claro que el diálogo no será con todos: a la reunión con gobernadores no invitó a 4 mandatarios provinciales, entre ellos a Axel Kicillof, que este jueves (30/10) criticó esta decisión. "Representamos casi la mitad del país", dijo sobre los excluidos.
REUNIÓN CON GOBERNADORES
Axel Kicillof criticó a Milei por no invitarlo: "Habla de sus limitaciones"
Javier Milei convocó a gobernadores a una reunión pero excluyó a 4 mandatarios provinciales. Axel Kicillof, uno de los que no fue invitado, se quejó.
El gobernador bonaerense consideró que eso "habla de las limitaciones que tiene" el Presidente. De todas maneras, consideró que si "no hay resquicio para modificar o generar algún punto de acuerdo en algo tampoco vale la pena ir".
Axel Kicillof cuestionó que Milei no lo haya invitado a él ni a Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. "Comete un error el Presidente porque no invita a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar seriamente, respetuosamente. A mi no me pueden achacar ni insultos, ni maltrato y no lo he hecho a pesar de que él lo tiene por deporte. Yo soy número fijo para el insulto", cuestionó.
Y enseguida agregó: "Lo que pasa por alto es que vengo a ser el gobernador, y otros gobernadores, que representamos casi la mitad del país".
Al insistir en la idea de que es " un error" del Gobierno marginar a esas cuatro provincias, Kicillof se puso como ejemplo por su discurso posterior al triunfo electoral en las legislativas bonaerenses. " Es al revés de lo que pasó. En septiembre nosotros ganamos por una diferencia enorme y yo hice lo contrario", destacó.
"El gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump, que le pidió Bessent, y el otro (en referencia a Barry Bennett)", remarcó acerca del motivo detrás de la convocatoria a gobernadores.
Anoche, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, también había cuestionado a Javier Milei por excluir a Kicillof de la cumbre en Casa Rosada.
“Es una lástima que Milei tenga este tipo de actitudes porque el gobernador de Buenos Aires le viene reclamando diálogo ”, afirmó.
"Cualquier sistema republicano y federal implican tener un diálogo. Estamos hablando del gobernador de la provincia más poblada del país y es la que más necesidades tiene. Generamos el 40 % de los recursos y nos vuelve una proporción muchísimo menor", añadió Bianco.
