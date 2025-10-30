Axel Kicillof criticó a Milei por no invitarlo: "Habla de sus limitaciones"

"El gobierno está construyendo la foto que le pidió Trump, que le pidió Bessent, y el otro (en referencia a Barry Bennett)", remarcó acerca del motivo detrás de la convocatoria a gobernadores.

Anoche, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, también había cuestionado a Javier Milei por excluir a Kicillof de la cumbre en Casa Rosada.

“Es una lástima que Milei tenga este tipo de actitudes porque el gobernador de Buenos Aires le viene reclamando diálogo ”, afirmó.

"Cualquier sistema republicano y federal implican tener un diálogo. Estamos hablando del gobernador de la provincia más poblada del país y es la que más necesidades tiene. Generamos el 40 % de los recursos y nos vuelve una proporción muchísimo menor", añadió Bianco.

