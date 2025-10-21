urgente24
Sin Jorge Taiana la CGT y Axel Kicillof recordaron al metalúrgico José Ignacio Rucci

La CGT y Axel Kicillof recordaron a José Ignacio Rucci cuadro fiel a Juan Perón que tuvo el paraguas la última vez que el expresidente volvió al país.

21 de octubre de 2025 - 19:10
La foto que marcó la vida política de José Ignacio Rucci

Es cierto que son días particulares para la política en los que sus dirigentes se acuerdan hasta de los olvidados durante el resto de los ños venideros, es el caso de José Ignacio Rucci destacado hombre de Perón y exsecretario general del gremio metalúrgico.

En la Plata, Axel Kicillof y la CGT local homenajearon al líder gremial asesinado por Montoneros en septiembre de 1973 a balazos. La ciudad de las diagonales ahora tiene un tramo de la calle 36 con su nombre.

Junto a "los gordos" de la CGT se vieron los candidatos a diputados nacionales Jimena López, Sergio Palazzo y Hugo Moyano (hijo).

El excanciller Jorge Taiana.
Jorge Taiana, el gran ausente del acto en La Plata

Por cierto, la ausencia notable fue la de Jorge Taiana, (primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires) en aquellos días, fiel seguidor de los expulsados de la Plaza de Mayo y que luego pasaron a la clandestinidad.

Era inevitable que Héctor Daer hablara de las heridas, por las marcas profundas que dejaron los exmilitantes de la llamada "resistencia".

Fue una herida muy grande en el proceso del regreso del peronismo, El mejor homenaje a Rucci es la unidad del movimiento obrero y la unidad del peronismo Fue una herida muy grande en el proceso del regreso del peronismo, El mejor homenaje a Rucci es la unidad del movimiento obrero y la unidad del peronismo

Ven a Kicillof en 2027

En ese orden, el secretario general de Sanidad agregó

La elección del 7 de septiembre debe ser un punto de partida para la construcción de un espacio político de cara a 2027 La elección del 7 de septiembre debe ser un punto de partida para la construcción de un espacio político de cara a 2027

Al margen de los gremialistas que en sus discursos apoyaron a Kicillof el mismo gobernador remarcó sus disidencias con Javier Milei

El Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones El Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones

Mientras que en otro tramo de su alocución remarcó

Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos, Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos,

