Es cierto que son días particulares para la política en los que sus dirigentes se acuerdan hasta de los olvidados durante el resto de los ños venideros, es el caso de José Ignacio Rucci destacado hombre de Perón y exsecretario general del gremio metalúrgico.
EN CAMPAÑA
Sin Jorge Taiana la CGT y Axel Kicillof recordaron al metalúrgico José Ignacio Rucci
La CGT y Axel Kicillof recordaron a José Ignacio Rucci cuadro fiel a Juan Perón que tuvo el paraguas la última vez que el expresidente volvió al país.
En la Plata, Axel Kicillof y la CGT local homenajearon al líder gremial asesinado por Montoneros en septiembre de 1973 a balazos. La ciudad de las diagonales ahora tiene un tramo de la calle 36 con su nombre.
Junto a "los gordos" de la CGT se vieron los candidatos a diputados nacionales Jimena López, Sergio Palazzo y Hugo Moyano (hijo).
Por cierto, la ausencia notable fue la de Jorge Taiana, (primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires) en aquellos días, fiel seguidor de los expulsados de la Plaza de Mayo y que luego pasaron a la clandestinidad.
Era inevitable que Héctor Daer hablara de las heridas, por las marcas profundas que dejaron los exmilitantes de la llamada "resistencia".
Ven a Kicillof en 2027
En ese orden, el secretario general de Sanidad agregó
Al margen de los gremialistas que en sus discursos apoyaron a Kicillof el mismo gobernador remarcó sus disidencias con Javier Milei
Mientras que en otro tramo de su alocución remarcó
