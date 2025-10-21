LATAM y Delta celebran 3 años de alianza con fuerte expansión

LATAM-DELTA LATAM y Delta han logrado en tres años consolidar una de las redes aéreas más extensas entre América del Norte y del Sur.

Un futuro con más beneficios

El impacto del Joint Venture no se limita a los pasajeros. Desde su inicio, el tonelaje transportado ha crecido un 356%, alcanzando más de 2.000 toneladas en 2025. La integración digital y la homologación de productos entre ambas aerolíneas aseguran un servicio más confiable y consistente.

LATAM y Delta se comprometen a seguir expandiendo la red, ofreciendo experiencias innovadoras y generando nuevas oportunidades para sus pasajeros y las comunidades a lo largo del continente americano.

