A tres años del inicio de su Joint Venture, LATAM Airlines y Delta Air Lines realizan un balance positivo: desde 2022, la alianza ha permitido un incremento del 88% en capacidad combinada, sumando nueve nuevas rutas y transportando más de 14,5 millones de pasajeros entre América del Norte y del Sur.
CONECTIVIDAD AÉREA
LATAM y Delta celebran 3 años de alianza con fuerte expansión
Desde 2022, el Joint Venture de LATAM y Delta aumentó un 88% su capacidad y sumó nuevas rutas, pasajeros y beneficios para viajeros frecuentes.
“El crecimiento de capacidad mencionado anteriormente, sumado a los más de 200 destinos ofrecidos por Delta en Estados Unidos y Canadá y los más de 130 ofrecidos por Latam en América del Sur hacen que el Joint Venture juegue un rol fundamental conectando la región, ofreciendo la red más grande y diversa en cuanto a destinos y opciones de viajes”, dice Soledad Berrios, Directora de Alianzas Estratégicas del grupo LATAM.
El acuerdo ha ampliado su cobertura incluyendo Argentina y conectando ciudades estratégicas como Lima, Buenos Aires, Guayaquil y Salt Lake City con destinos estadounidenses como Miami, Nueva York y Orlando. En total, el Joint Venture opera 30 rutas directas, acercando regiones y ampliando las opciones de viaje.
“El joint venture va más allá de la conectividad: se trata de crear una experiencia de viaje que los clientes adoren, con más destinos, más beneficios y más razones para elegir Delta y LATAM. Juntos, no solo estamos acercando regiones, sino también ofreciendo servicios innovadores y opciones de viaje mejoradas que establecen un nuevo estándar para nuestros clientes", dice Alex Antilla, Vicepresidente para América Latina y el Caribe en Delta AirLines.
Los pasajeros disfrutan ahora de mayores ventajas, como la acumulación conjunta de millas, acceso a 53 salones Delta Sky Club en Estados Unidos y seis salones lounge de LATAM en América del Sur, además de beneficios especiales para clientes élite en check-in, abordaje y manejo de equipaje.
Un futuro con más beneficios
El impacto del Joint Venture no se limita a los pasajeros. Desde su inicio, el tonelaje transportado ha crecido un 356%, alcanzando más de 2.000 toneladas en 2025. La integración digital y la homologación de productos entre ambas aerolíneas aseguran un servicio más confiable y consistente.
LATAM y Delta se comprometen a seguir expandiendo la red, ofreciendo experiencias innovadoras y generando nuevas oportunidades para sus pasajeros y las comunidades a lo largo del continente americano.
Más contenido en Urgente24:
El aeropuerto de Argentina que anunció su fecha de cierre
Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
La playa de agua turquesa a pocas horas de Buenos Aires que enamora a todos