También The Economist propone a Javier Milei no dormirse en los laureles

Es cierto que un realismo fiscal directo puede tener mejor acogida entre los argentinos que entre los europeos o los estadounidenses, quienes no tienen experiencia directa de las penurias de los repetidos episodios de hiperinflación y los complejos controles de precios. Pero hasta la llegada del Sr. Milei, los analistas escépticos sostenían que jamás se podría persuadir al electorado argentino de respaldar recortes drásticos.

La oportunidad

El Presidente tiene ahora una excelente oportunidad para lanzar una 2da. ronda de reformas. La tarea urgente es completar la transición de Argentina hacia la normalidad macroeconómica. Esto comienza con la libre flotación del peso. El Sr. Milei dependió excesivamente de una moneda artificialmente fuerte para controlar la inflación, lo que obstaculizó el crecimiento y dificultó la acumulación de reservas internacionales. Su victoria posibilita una flotación ordenada, pero el tiempo apremia. Tras un breve repunte postelectoral, el peso ha vuelto a caer hacia el límite inferior de la banda de fluctuación permitida.

Además de eliminar la banda de fluctuación cambiaria —o al menos ampliarla— el gobierno necesita una política monetaria clara que utilice las tasas de interés para controlar la inflación. También debería acumular reservas internacionales. Si lo hace, Argentina podría recuperar el acceso a los mercados de capitales globales, lo que le permitiría refinanciar parte de su deuda. Aproximadamente 20.000 millones de dólares de esta deuda vencen el próximo año.

El Sr. Milei también debe crear las condiciones para el crecimiento. Liberalizar los mercados laborales y simplificar el sistema tributario sería un buen comienzo. Esto reforzaría las reformas financieras, impulsando la economía y la popularidad del Sr. Milei, y allanando el camino para abordar políticas más complejas como la reforma de las pensiones. El Presidente necesita una coalición para aprobar leyes en el Congreso, así como el apoyo de los gobernadores provinciales. Los inversores buscan seguridad jurídica y estabilidad. La agresividad del gobierno, a veces dirigida contra instituciones independientes, no debe socavar esto. Una remodelación del gabinete sería beneficiosa.

El señor Milei tiene la oportunidad de mejorar Argentina de una manera que perdure mucho después de dejar el cargo, transformando los términos del debate político. Cada año electoral, los mercados se estremecen ante la perspectiva de una victoria de los peronistas, conocidos por su gasto desmedido. Argentina no se convertirá en un país normal hasta que tenga una oposición que también crea en la disciplina fiscal. Si las reformas del señor Milei convierten a Argentina en un lugar más próspero y estable, podrían obligar a los peronistas a adoptar la racionalidad fiscal.

El camino está plagado de obstáculos. La arrogancia y un estilo político autoritario podrían hacer tropezar al señor Milei. Sin embargo, su trayectoria ya encierra lecciones para el mundo, y pronto podría ofrecer aún más.

