Urgente24 advirtió horas atrás el riesgo para Javier Milei de 'dormirse en los laureles', o sea postergar los cambios inevitables. Ahora, The Economist, el semanario conservador británico refuerza la advertencia. La idea del comentario editorial es que él aproveche la situación para "transformar Argentina y enseñar al mundo", y se refiere a la necesidad de lanzar una 2da. ola de reformas.
También The Economist propone a Javier Milei no dormirse en los laureles
The Economist: La oportunidad de Javier Milei para transformar Argentina y enseñar al mundo. Respaldo de las reformas estructurales.
El texto:
Javier Milei se está acostumbrando a superar las expectativas. Cuando anunció su candidatura presidencial, la gente se rió. Tras su victoria, dijeron que las protestas frustrarían sus reformas. Cuando cosechó éxitos iniciales, los minimizaron. Ahora, después de un año turbulento, el irascible libertario ha vuelto a sorprender al mundo con una contundente victoria en las elecciones legislativas de mitad de mandato . Debe aprovecharla para revitalizar su programa de reformas radicales.
Los recortes presupuestarios del Sr. Milei son quizás los más profundos y rápidos jamás impuestos a un país con amplio consenso democrático. Cuando ganó la Presidencia, prometiendo una austeridad extrema, los votantes aún no habían sufrido sus consecuencias.
Ahora sí: recortes tan drásticos que solo se pueden comparar con la Grecia posterior a la crisis, donde una troika de instituciones internacionales impuso la austeridad a pesar de la indignación popular. Y, sin embargo, los votantes lo han vuelto a respaldar. Dado que solo se disputaron algunos escaños, el Sr. Milei nunca iba a obtener la mayoría en el Congreso. Pero ahora cuenta con suficientes diputados para bloquear cualquier intento de restablecer el gasto público; y puede formar una coalición para aprobar nuevas reformas.
Es cierto que un realismo fiscal directo puede tener mejor acogida entre los argentinos que entre los europeos o los estadounidenses, quienes no tienen experiencia directa de las penurias de los repetidos episodios de hiperinflación y los complejos controles de precios. Pero hasta la llegada del Sr. Milei, los analistas escépticos sostenían que jamás se podría persuadir al electorado argentino de respaldar recortes drásticos.
La oportunidad
El Presidente tiene ahora una excelente oportunidad para lanzar una 2da. ronda de reformas. La tarea urgente es completar la transición de Argentina hacia la normalidad macroeconómica. Esto comienza con la libre flotación del peso. El Sr. Milei dependió excesivamente de una moneda artificialmente fuerte para controlar la inflación, lo que obstaculizó el crecimiento y dificultó la acumulación de reservas internacionales. Su victoria posibilita una flotación ordenada, pero el tiempo apremia. Tras un breve repunte postelectoral, el peso ha vuelto a caer hacia el límite inferior de la banda de fluctuación permitida.
Además de eliminar la banda de fluctuación cambiaria —o al menos ampliarla— el gobierno necesita una política monetaria clara que utilice las tasas de interés para controlar la inflación. También debería acumular reservas internacionales. Si lo hace, Argentina podría recuperar el acceso a los mercados de capitales globales, lo que le permitiría refinanciar parte de su deuda. Aproximadamente 20.000 millones de dólares de esta deuda vencen el próximo año.
El Sr. Milei también debe crear las condiciones para el crecimiento. Liberalizar los mercados laborales y simplificar el sistema tributario sería un buen comienzo. Esto reforzaría las reformas financieras, impulsando la economía y la popularidad del Sr. Milei, y allanando el camino para abordar políticas más complejas como la reforma de las pensiones. El Presidente necesita una coalición para aprobar leyes en el Congreso, así como el apoyo de los gobernadores provinciales. Los inversores buscan seguridad jurídica y estabilidad. La agresividad del gobierno, a veces dirigida contra instituciones independientes, no debe socavar esto. Una remodelación del gabinete sería beneficiosa.
El señor Milei tiene la oportunidad de mejorar Argentina de una manera que perdure mucho después de dejar el cargo, transformando los términos del debate político. Cada año electoral, los mercados se estremecen ante la perspectiva de una victoria de los peronistas, conocidos por su gasto desmedido. Argentina no se convertirá en un país normal hasta que tenga una oposición que también crea en la disciplina fiscal. Si las reformas del señor Milei convierten a Argentina en un lugar más próspero y estable, podrían obligar a los peronistas a adoptar la racionalidad fiscal.
El camino está plagado de obstáculos. La arrogancia y un estilo político autoritario podrían hacer tropezar al señor Milei. Sin embargo, su trayectoria ya encierra lecciones para el mundo, y pronto podría ofrecer aún más.
