Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate

Ahora bien, independientemente de lo personal, el nivel actual del equipo de Marcelo Gallardo es malo y en este contexto, el periodista Maximiliano Grillo dijo que el ex volante de Valencia tiene una chance de meterse en el equipo de cara al partido ante Gimnasia de La Plata.

Cabe recordar que el volante central no juega un partido desde la serie de Copa Libertadores con Palmeiras, donde sufrió un corte que no le permitió trotar por varios días.

Las 3 finales que le quedan a River

La experiencia de Enzo Pérez podría volver a aparecer en un momento en el que River necesita personalidad para afrontar los partidos que le quedan.

El más inmediato de los tres, es con Gimnasia de La Plata en el Monumental el próximo domingo 2 de noviembre desde las 20:30 horas.

Si el Millonario gana, podría llegar bien parado en la tabla anual al Superclásico que se jugará el 9 de noviembre desde las 16:30 horas en la Bombonera.

Da la sensación que la disputa entre los dos clubes más grandes de Argentina, será mano a mano para ver quién clasifica de manera directa a la Copa Libertadores. De igual manera, habrá que prestar atención a lo que pase con Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

El último partido para los de Gallardo, será ante Vélez en el José Amalfitani y allí seguramente termine de decidir buena parte de su año

