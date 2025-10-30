River Plate de Marcelo Gallardo atraviesa un mal momento y más aún luego de la eliminación de semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Enzo Pérez vuelve a estar en el foco de la discusión para lo que se viene.
¿QUÉ PASÓ AHORA?
Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate
Enzo Pérez está nuevamente en el foco de la discusión de los hinchas de River Plate. ¿Qué sucedió ahora?
El ex jugador de Estudiantes de La Plata no juega en el Millonario desde la serie con Palmeiras por los cuartos de final de Copa Libertadores y ojo con lo que dicen sobre él.
¿Qué pasará con Enzo Pérez?
Han sido días movidos para Enzo Pérez. El productor periodístico de TyC Sports Damián Villagra, aseguró:
"Enzo Pérez sufrió una estafa económica de parte de su representante de casi toda su carrera Juan Pablo Rossi. La relación laboral llegaría a su fin en la última etapa de Enzo como jugador. El representante se encuentra internado por problemas personales."
Esto se da en el marco de una finalización de vínculo con el club de Núñez, por lo que tiene que buscar otro representante o deberá representarse solo en búsqueda de una renovación o rescisión de contrato en el club de Núñez.
Ahora bien, independientemente de lo personal, el nivel actual del equipo de Marcelo Gallardo es malo y en este contexto, el periodista Maximiliano Grillo dijo que el ex volante de Valencia tiene una chance de meterse en el equipo de cara al partido ante Gimnasia de La Plata.
Cabe recordar que el volante central no juega un partido desde la serie de Copa Libertadores con Palmeiras, donde sufrió un corte que no le permitió trotar por varios días.
Las 3 finales que le quedan a River
La experiencia de Enzo Pérez podría volver a aparecer en un momento en el que River necesita personalidad para afrontar los partidos que le quedan.
El más inmediato de los tres, es con Gimnasia de La Plata en el Monumental el próximo domingo 2 de noviembre desde las 20:30 horas.
Si el Millonario gana, podría llegar bien parado en la tabla anual al Superclásico que se jugará el 9 de noviembre desde las 16:30 horas en la Bombonera.
Da la sensación que la disputa entre los dos clubes más grandes de Argentina, será mano a mano para ver quién clasifica de manera directa a la Copa Libertadores. De igual manera, habrá que prestar atención a lo que pase con Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.
El último partido para los de Gallardo, será ante Vélez en el José Amalfitani y allí seguramente termine de decidir buena parte de su año
