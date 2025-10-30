Balance histórico, acuerdo con Hard Rock y más: lo que dejó la Asamblea de Boca

image Hard Rock desembarca en La Bombonera. Boca Juniors percibirá el 7% de las ventas totales (gastronomía + merchandising) y la concesión generará 10 veces más en dólares que la anterior confitería. El escollo es que, en la vereda de enfrente, River, recibe arriba de un millón y medio de dólares anuales por su restaurant.

Balance histórico, rechazo a la expulsión de un socio y más: detalles de la Asamblea de Boca

Este miércoles se desarrolló la Asamblea Ordinaria de Socios y se aprobó el balance (julio de 2024 a junio de 2025) con un superávit histórico para las arcas del club: 35.581 millones de pesos.

Cerca de la 1 de la madrugada del jueves se dio el visto bueno a los números del último período de la institución, que supera por siete mil millones de pesos al del año anterior, comparado a moneda constante.

Los indicadores económicos son más que positivos y reflejan la solvencia institucional xeneize.

A su vez, hay que considerar otros aspectos, a saber:

Bajó el porcentaje que representa el ingreso por las cuotas sociales , pasó del 27 al 24%.

, pasó del 27 al 24%. Se realizó la presentación del Departamento de Socios en la que se destaca la gestión administrativa y actualización del padrón , el lanzamiento de Boca Socios y la creación del reglamento de Adherentes e incorporación de socios.

, el lanzamiento de Boca Socios y la creación del reglamento de Adherentes e incorporación de socios. Por otra parte, se informó que 9.221 socios adherentes fueron recategorizados -por estricto orden de antigüedad- a socios activos.

image

