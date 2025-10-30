urgente24
Balance histórico, acuerdo con Hard Rock y más: lo que dejó la Asamblea de Boca

Este miércoles 29 de octubre, en la medianoche, se conocieron los resultados de la Asamblea de Representantes de Boca. Conocelos en esta nota.

30 de octubre de 2025 - 11:00
Sin lugar a dudas, la Asamblea de Representantes de este miércoles (29/10), celebrada en el Salón Filiberto de La Bombonera, fue la más tensa que se recuerde en la historia del Club Atlético Boca Juniors. Oficialismo y oposición se enfrentaron y debatieron sobre distintos puntos. ¿El más importante? La alianza con Hard Rock, que fue aprobada.

En la medianoche del miércoles/madrugada de este jueves 30/10 comenzaron a trascender los resultados del cónclave celebrado en Brandsen 805. La noticia más importante tiene que ver con la aprobación del contrato con el Hard Rock, que vincula al Xeneize con la empresa extranjera por los próximos 10 años, con la posibilidad de prorrogarlo por una década más.

El local de comida que funciona en La Bombonera, pero que no gestiona el club sino un privado cuya concesión finaliza, pasará a estar bajo la órbita de la reconocida cadena de restaurantes estadounidense fundada en 1971. Es decir, se instalará en lugar de la actual cafetería.

Sin embargo, la polémica gira alrededor del rédito económico que obtiene el CABJ por este acuerdo. Boca desembolsará un mínimo de 100.000 dólares anuales, independientemente de lo generado por las ventas en concepto de gastronomía y merchandising.

Según el medio partidario La Número 12, se proyecta vender 100 mil cubiertos por año, lo que representa un estimado de 350 millones de pesos anuales solo del espacio gastronómico.

Hard Rock desembarca en La Bombonera. Boca Juniors percibirá el 7% de las ventas totales (gastronomía + merchandising) y la concesión generará 10 veces más en dólares que la anterior confitería. El escollo es que, en la vereda de enfrente, River, recibe arriba de un millón y medio de dólares anuales por su restaurant.

Balance histórico, rechazo a la expulsión de un socio y más: detalles de la Asamblea de Boca

Este miércoles se desarrolló la Asamblea Ordinaria de Socios y se aprobó el balance (julio de 2024 a junio de 2025) con un superávit histórico para las arcas del club: 35.581 millones de pesos.

Cerca de la 1 de la madrugada del jueves se dio el visto bueno a los números del último período de la institución, que supera por siete mil millones de pesos al del año anterior, comparado a moneda constante.

Los indicadores económicos son más que positivos y reflejan la solvencia institucional xeneize.

A su vez, hay que considerar otros aspectos, a saber:

  • Bajó el porcentaje que representa el ingreso por las cuotas sociales, pasó del 27 al 24%.
  • Se realizó la presentación del Departamento de Socios en la que se destaca la gestión administrativa y actualización del padrón, el lanzamiento de Boca Socios y la creación del reglamento de Adherentes e incorporación de socios.
  • Por otra parte, se informó que 9.221 socios adherentes fueron recategorizados -por estricto orden de antigüedad- a socios activos.
image

