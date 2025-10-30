Racing igualó 0-0 ante Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores de América y quedó descalificado del mayor galardón continental, debido al 0-1 sufrido en la ida en el Maracaná (gol de Marcos Rojo en contra). Finalizado el encuentro de vuelta, un hincha argentino imitó a un simio, en una claro gesto racista.
Repudiable: un hincha de Racing le hizo gestos racistas a la tribuna de Flamengo
Luego de la eliminación de Racing ante Flamengo por la Copa Libertadores, se viralizaron imágenes de un gesto racista de parte de un hincha académico.
El simpatizante de La Academia fue filmado teniendo un comportamiento despectivo: estaba golpeándose el pecho y realizando movimientos con los que imitaba a un simio de cara al público brasileño.
En las imágenes, viralizadas por GeGlobo, se puede ver al simpatizante de La Academia en la tribuna local mirando hacia arriba, donde se encontraba la parcialidad del Mengao, y simulando ser un mono. Una actitud que suele emplearse con intención despectiva hacia personas afrodescendientes.
El hecho ocurrió cuando los fanáticos se retiraban del Cilindro de Avellaneda, minutos despues del final del partido. De momento, Racing Club de Avellaneda no emitió un comunicado oficial, aunque podría intervenir para identificar al responsable. En este tipo de casos, la Conmebol suele actuar de oficio y aplicar graves sanciones tanto individuales como institucionales.
Al conjunto de Gustavo Costas las multas le caerían por partida doble, ya que desplegaron muchísima pirotecnia cuando los dos equipos salieron al campo de juego.
Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura
Racing protagonizó un buen partido desde lo actitudinal y a juzgar por las chances de gol que generó, pero eso no fue suficiente para romper la muralla que resultó el arquero Agustín Rossi, que destacó como la figura del encuentro.
La Academia bombardeó el área del Flamengo muchísimas veces a lo largo de todo el partido. Le faltó la puntada final. Con alguna desconcentración de Rossi o una pizca de suerte, quizás el resultado hubiera sido otro.
El equipo argentino no puede reprocharse prácticamente nada. Sometió al poderoso Flamengo, jugando con intensidad a lo largo de los 90 minutos, sin disminuir el compromiso y esa sintonía apasionada con la que juega. Logró mimetizarse con lo que sucedió en las tribunas, que le dieron al equipo un recibimiento espectacular repleto de bengalas, fuegos artificiales y cantos.
