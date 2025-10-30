Repudiable: un hincha de Racing le hizo gestos racistas a la tribuna de Flamengo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstoesRacingOk/status/1983205625539572152&partner=&hide_thread=false ¡Unidos por la pelota, le decimos no al racismo!



pic.twitter.com/GyzCXtgodf — ESTO ES RACING (@EstoesRacingOk) October 28, 2025

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura

Racing protagonizó un buen partido desde lo actitudinal y a juzgar por las chances de gol que generó, pero eso no fue suficiente para romper la muralla que resultó el arquero Agustín Rossi, que destacó como la figura del encuentro.

La Academia bombardeó el área del Flamengo muchísimas veces a lo largo de todo el partido. Le faltó la puntada final. Con alguna desconcentración de Rossi o una pizca de suerte, quizás el resultado hubiera sido otro.

El equipo argentino no puede reprocharse prácticamente nada. Sometió al poderoso Flamengo, jugando con intensidad a lo largo de los 90 minutos, sin disminuir el compromiso y esa sintonía apasionada con la que juega. Logró mimetizarse con lo que sucedió en las tribunas, que le dieron al equipo un recibimiento espectacular repleto de bengalas, fuegos artificiales y cantos.

Para leer la crónica completa del partido, se recomienda ingresar a este link.

image Flamengo, el primer finalista confirmado. El Mengao espera por Liga de Quito o Palmeiras.

Seguí leyendo...

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura

Horario de Superclásico confirmado: Boca-River ya saben cuándo se ven las caras

Milton Giménez ya picantea el Superclásico y le pega a River donde más le duele

Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate

River está detrás de un jugador declarado hincha de Boca