Disney termina el año baqueteado, pero Zootopia 2 podría acomodarle el rumbo justo cuando nadie lo esperaba y con un nivel de entusiasmo que ya está empezando a sorprender en la industria. Y mientras algunos se preguntan si tiene chances reales de meterse en la pelea por el Oscar, otros aseguran que la sorpresa podría ser mucho más grande.
¿CANDIDATA AL OSCAR?
"Zootopia 2" llega afilada y podría revertir el año más oscuro de Disney
Disney respira tranquilo: "Zootopia 2" llega con elogios, podría arrasar en taquilla y hasta mete ruido para el Oscar. ¿Será el golpe de suerte que necesitaban?
Cómo "Zootopia 2" logró lo que Disney no podía resolver
El año estaba siendo duro para Disney: Pixar mareado, Marvel sin brújula y varias secuelas que parecían encargos de rutina, de esos que se hacen porque el calendario lo pide y no porque haya una historia que valga la pena; por eso sorprende tanto que "Zootopia 2" (que llega a Argentina el 27 de noviembre) esté recibiendo elogios tan parejos y consistentes, incluso antes de que salgan las críticas completas.
Las primeras reacciones en redes sociales de periodistas muestran algo bastante claro: la película no sólo conserva el espíritu del original, lo profundiza. Erik Davis, de Fandango, escribió que "es una historia dulce y honesta sobre encontrar el coraje para decirle a alguien que realmente importa".
Rachel Leishman de Collider, en la misma línea, confesó: "ZOOTOPIA 2 me hizo preguntarme otra vez por qué quiero que un zorro y una coneja se enamoren”. Y Drew Taylor de The Wrap fue todavía más directo: "Supera expectativas… cargada de comentarios sociales oportunos". Jonathan Sim de The Hollywood Reporter sumó que el filme es "una divertidísima aventura familiar que te hará sentir bien".
Lo que aparece detrás de ese entusiasmo, que viene de medios importantes y críticos que suelen marcar el pulso de la industria, es la sensación de que Disney, cuando deja de correr atrás de sus propias marcas, todavía tiene algo para decir; y también que la dupla Judy Hopps–Nick Wilde funciona porque hay una humanidad en esos personajes que no depende del chiste fácil o la estética, sino de decisiones que apuntan al corazón de la historia sin perder humor ni ritmo.
Oscar en el horizonte: Cuánto puede empujar realmente "Zootopia 2"
El costado económico es imposible de ignorar: The Hollywood Reporter adelantó que la película podría arrancar con US$125 millones a nivel local en los 5 días del próximo fin de semana largo en Estados Unidos (Día de Acción de Gracias), una cifra que, para un estudio acostumbrado a sufrir sobresaltos este año, es casi terapéutica; más todavía porque las preventas están a la altura de Intensa Mente 2, un dato que no suele aparecer si no hay un interés real de las familias.
En el plano artístico, la discusión es otra; Zootopia 2 parece encaminada a recuperar un espacio que Disney perdió hace rato en los premios importantes, ya que el estudio no mete una nominación fuerte en Mejor Animada desde Encanto en 2021, y aunque una nominación es casi segura, ganar es más complicado, porque sólo dos secuelas (Toy Story 3 y Toy Story 4) lograron quedarse con la estatuilla.
Y además, este año hay competencia real, sobre todo Kpop Demon Hunters de Netflix, que viene rodeada de una base de seguidores enorme, campaña fuerte y el trasfondo de haberse instalado en el público a nivel cinematográfico y musical, lo cual pesa mucho a la hora de votar.
Sin embargo, incluso si Zootopia 2 no ganara nada, lo importante para Disney es que volvió a conectar, algo que ni Pixar ni Marvel pudieron conseguir en 2025; y en un año donde se viene Wicked: Por siempre y más tarde Avatar 3, cualquier señal de vida creativa suma, especialmente para un estudio que necesita recuperar autoestima más que estadísticas.
Al final, Zootopia 2 no va a salvar sola al Gigante del Ratón, pero sí marca un quiebre: demuestra que cuando Disney deja de perseguir fórmulas y vuelve a contar historias con corazón, el público responde, y quizás eso sea lo más valioso que pudo pasarle este año.
