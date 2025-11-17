"Zootopia 2" llega afilada y podría revertir el año más oscuro de Disney

Oscar en el horizonte: Cuánto puede empujar realmente "Zootopia 2"

El costado económico es imposible de ignorar: The Hollywood Reporter adelantó que la película podría arrancar con US$125 millones a nivel local en los 5 días del próximo fin de semana largo en Estados Unidos (Día de Acción de Gracias), una cifra que, para un estudio acostumbrado a sufrir sobresaltos este año, es casi terapéutica; más todavía porque las preventas están a la altura de Intensa Mente 2, un dato que no suele aparecer si no hay un interés real de las familias.

En el plano artístico, la discusión es otra; Zootopia 2 parece encaminada a recuperar un espacio que Disney perdió hace rato en los premios importantes, ya que el estudio no mete una nominación fuerte en Mejor Animada desde Encanto en 2021, y aunque una nominación es casi segura, ganar es más complicado, porque sólo dos secuelas (Toy Story 3 y Toy Story 4) lograron quedarse con la estatuilla.

image La película apunta a un fuerte debut en taquilla y a recuperar el prestigio para Disney tras un año flojo. Aunque competir por el Oscar será difícil, su impacto creativo ya es evidente.

Y además, este año hay competencia real, sobre todo Kpop Demon Hunters de Netflix, que viene rodeada de una base de seguidores enorme, campaña fuerte y el trasfondo de haberse instalado en el público a nivel cinematográfico y musical, lo cual pesa mucho a la hora de votar.

Sin embargo, incluso si Zootopia 2 no ganara nada, lo importante para Disney es que volvió a conectar, algo que ni Pixar ni Marvel pudieron conseguir en 2025; y en un año donde se viene Wicked: Por siempre y más tarde Avatar 3, cualquier señal de vida creativa suma, especialmente para un estudio que necesita recuperar autoestima más que estadísticas.

Al final, Zootopia 2 no va a salvar sola al Gigante del Ratón, pero sí marca un quiebre: demuestra que cuando Disney deja de perseguir fórmulas y vuelve a contar historias con corazón, el público responde, y quizás eso sea lo más valioso que pudo pasarle este año.

