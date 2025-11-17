ANDISgate, la sospecha de corrupción que ensucia a los matadores de La Casta

Diego Spagnuolo cometió 'sincericidio'. El ANDISgate sigue siendo un problema para la Administración Javier Milei. No le impidió ganar las elecciones del 26-O pero derriba varios mitos, comenzando por la idea de que el Presidente acabaría con La Casta y sus prácticas de abuso del Estado.
Karina Milei no es la misma luego de los audios famosos que le endilgaron el 3% icónico. Y desde entonces Santiago Caputo jura una y otra vez que él no tuvo nada que ver. Casi nadie le cree. Dicen que así comenzaron algunas rupturas significativas en el 'Caputo Team'.
Ahora es el tiempo de indagatorias. O sea que el daño definitivo es difícil de estimar o anticipar. Casi ya no interesan los Kovalivker sino otros apellidos ilustres, varios de ellos funcionarios gubernamentales.
Vamos con este VIVO.
17-11-2025 21:44
17-11-2025 21:04
¿Habrá imputado arrepentido? Una gran duda
Fabián Doman: "O sea es una ruta paralela a la de los Kovalivker".
Federico: "Así es. La autopista de los Kovalivker estaba enfocada en un área específica, la de un determinado tipo de medicamentos. El dictamen de Picardi incluye a 4 droguerías pero no aparece en ese listado la Suizo Argentina"
Fantino: "Perdoname, los Kovalivker no es que quedan afuera de todo esto... "
Doman: "No, de esta autopista".
Fantino: "Hacé de cuenta que es una autopista ¿de cuántos carriles? Si cada droguería es un carril ¿cuáles son las droguerías que participan de esto?".
Doman: "Las cuatro mencionadas acá son Droguería Profarma, Droguería Génesis -compran un medicamento con un aumento de casi el 2.000%, es muy grosero el tema-... ".
Fantino: "Ahora vienen las indagatorias ¿alguno puede declararse como arrepentido?".
Federico: "Todos los imputados pueden acceder a la figura de imputado colaborador a cambio de una negociación que seguramente les permitiría morigerar su situación".
Apenas echaron a Diego Spagnuolo de ANDIS por el escándalo de los audios de las coimas, la banda comenzó a borrar rastros de sus dispositivos. Spagnuolo tenía agendado a Miguel Calvete con el alias de "Chuen Li". Las pruebas de la Fiscalía son determinantes e irrefutables. pic.twitter.com/EPYebgPZOg
Mauro Federico explicó que el grupo operativo del ANDISgate, según el dictamen de la Fiscalía, "ya tenía antecedentes durante la gestión de Cambiemos".
"La ANDIS era uno de los botines de guerra que se repartían en el gobierno de Mauricio Macri a la hora de organizar quiénes se quedaban con las cajas del Estado".
Según él, lo interesante de ANDIS no sólo es el flujo de dinero por su presupuesto sino los contratos que tiene con otras reparticiones del Estado.
"Tal vez el área más significativa sea la de Medicamentos pero luego aparecen otras como Prótesis, Servicios Especiales, Tratamientos, etc."
Alejandro Fantino pregunta: "¿Sobrevivieron al gobierno de Alberto Fernández?".
Respuesta: "Sí, la pandemia los obligó a un bajo perfil pero vuelven a aparecer a fines del 2022".
Fantino: "¿Le cabe la figura de asociación ilícita?".
Federico: "ES muy complejo establecer las características que tiene para el Código Penal esa figura delictiva pero está claro que había una organización criminal, que había una cabeza y varios vértices, afuera y adentro de la ANDIS., El fiscal está convencido, según su dictamen, que había una estructura paralela que operaba por afuera de ANDIS y que supervisaba las contrataciones, supervisar cómo se direccionaban a las empresas que pagaban los retornos y distribuir esos retornos".
¿Quién es Alan Pocovi? Es el medio hermano de Malek Pocovi, hijo de Zulemita Menem. Su padre es Marcelo Pocoví.
El Disenso (Mariana Escalada & Agustín Ronconi):
"El dictamen fiscal Franco Picardi identifica a Alan Pocovi —familiar político de los Menem— en el circuito financiero donde habrían terminado parte de las coimas del esquema de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Desde El Disenso ya te mostramos que los socios de Martín Menem vienen siendo beneficiados por la actual gestión con contratos multimillonarios como el caso de Sergio Aguirre, en Osprera.
(...) En marzo de este año expusimos que Kevin Pocovi, medio hermano del hijo menor de Zulemita Menem, también había resultado favorecido en el reparto de contrataciones tras adjudicarse $2.300 millones del PAMI por el alquiler de un inmueble, mientras la AABE está atiborrada de edificios públicos vacíos.
Más recientemente, en el mes de septiembre, expusimos cómo los Pocovi continuaban generando ingresos gracias a su cercanía con Martín Menem y la mano generosa de Marcelo Campoy, titular de Vialidad Nacional.
Fotos, asientos contables, chats, cuadernos. Se abrió la caja de Pandora de la causa ANDIS y el 3% de Karina. El miércoles indagan a Spagnuolo y los audios ya son lo menos importante con todas las pruebas que hay. Lo cuenta con lujo de detalle @sofiacaram en Gelatina. pic.twitter.com/jZ707bOtzI
Alan Pocovi, hermano de Kevin, se convirtió en proveedor de Vialidad al adjudicar un contrato para “cortar el pasto” a la vera de la ruta por un total de $1.292.000.000.
Dato de color: luego de publicarse nuestra investigación sobre el alquiler de las oficinas al PAMI (…) Alan Pocovi asumió como vicepresidente de Inversora Eslava, la empresa cuestionada por la contratación, retirándose Kevin Pocovi del directorio.
(…) De acuerdo al dictamen fiscal, “se han identificado operaciones —remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques— (…) que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, hacia Alan Pocovi y Sergio Mastropietro y las firmas vinculadas a este último —Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.—, las que tendrían por objeto una acción de movilización de los fondos tendientes a su blanqueo”. (…)
Pocovi no aparece involucrado en la operatoria de medicamentos sino en la etapa final del recorrido del dinero: la movilidad y posible lavado de los retornos obtenidos de la maniobra. Por esta razón, el fiscal Picardi también solicitó el allanamiento del domicilio de Pocovi y de los demás implicados, medida que evidencia la gravedad del circuito investigado."
