ANDISgate, la sospecha de corrupción que ensucia a los matadores de La Casta

¿Habrá imputado arrepentido? Una gran duda

Fabián Doman: "O sea es una ruta paralela a la de los Kovalivker".

Federico: "Así es. La autopista de los Kovalivker estaba enfocada en un área específica, la de un determinado tipo de medicamentos. El dictamen de Picardi incluye a 4 droguerías pero no aparece en ese listado la Suizo Argentina"

Fantino: "Perdoname, los Kovalivker no es que quedan afuera de todo esto... "

Doman: "No, de esta autopista".

Fantino: "Hacé de cuenta que es una autopista ¿de cuántos carriles? Si cada droguería es un carril ¿cuáles son las droguerías que participan de esto?".

Doman: "Las cuatro mencionadas acá son Droguería Profarma, Droguería Génesis -compran un medicamento con un aumento de casi el 2.000%, es muy grosero el tema-... ".

Fantino: "Ahora vienen las indagatorias ¿alguno puede declararse como arrepentido?".

Federico: "Todos los imputados pueden acceder a la figura de imputado colaborador a cambio de una negociación que seguramente les permitiría morigerar su situación".

Embed Apenas echaron a Diego Spagnuolo de ANDIS por el escándalo de los audios de las coimas, la banda comenzó a borrar rastros de sus dispositivos. Spagnuolo tenía agendado a Miguel Calvete con el alias de "Chuen Li". Las pruebas de la Fiscalía son determinantes e irrefutables. pic.twitter.com/EPYebgPZOg — Juan Alonso (@jotaalonso) November 18, 2025