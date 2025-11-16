Cuando Donald Trump va la Bolsa ¿qué compra? US$ 82 millones en bonos

Según los documentos presentados, el valor total máximo de las compras de bonos superó los US$ 337 millones.

La mayor parte de los activos enumerados en las divulgaciones del sábado consisten en bonos emitidos por municipios, estados, condados, distritos escolares y otras entidades vinculadas a organismos públicos.

Las nuevas inversiones en bonos de Trump abarcan varias industrias, incluyendo sectores que ya se han beneficiado, o se están beneficiando, de los cambios en las políticas de su administración, como la desregulación financiera.

Los bonos corporativos adquiridos por Trump incluyen ofertas de fabricantes de chips como

Broadcom (AVGO.O)., y

Qualcomm (QCOM.O).

También empresas tecnológicas como Meta Platforms (META.O), y minoristas del retail como

Home Depot (HD.N), y

CVS Health (CVS.N).

Además, bancos de Wall Street como

Goldman Sachs (GS.N),

Morgan Stanley (MS.N), y

JP Morgan (JPM.N).

Curiosidad: el viernes 14/11, Trump solicitó al Departamento de Justicia de USA que investigara a JP Morgan por sus posibles vínculos con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Trump está sospechado de tener vínculos con Epstein, quien tenía cuenta corriente en JP Morgan.

El banco ha declarado que lamenta sus vínculos pasados con Epstein pero que no lo ayudó a cometer "actos atroces".

Trump también adquirió bonos de Intel (INTC.O)., después de que el gobierno estadounidense, bajo la dirección de Trump, adquiriera una participación en la empresa.

Una declaración presentada en agosto indicó que Trump había comprado más de US$ 100 millones en bonos desde su regreso a la Presidencia el 20/01.

Trump también presentó su formulario de declaración anual en junio, el cual indicaba que los ingresos de sus diversas empresas siguen yendo finalmente a él, lo que genera preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.

En esa declaración anual, que aparentemente abarcaba el año calendario 2024, Trump reportó ingresos superiores a los US$ 600 millones provenientes de criptomonedas, campos de golf, licencias y otros negocios.

También demostró que su incursión en el mundo de las criptomonedas había incrementado sustancialmente su patrimonio.

En general, la declaración presentada por el Presidente en junio reportó activos por un valor de al menos US$ 1.600 millones, según una estimación de Reuters realizada en ese momento.

