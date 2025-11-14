ONU: Sólo 3 países votaron en contra de 'mejora de situación de mujeres rurales'

El alineamiento de Javier Milei con Donald Trump es total, sin disimulo. Sólo 3 países votaron en la Asamblea de la ONU en contra de una resolución sobre "mejora de la situación de mujeres y niñas en las zonas rurales". Sí, adivinaron: Argentina, Estados Unidos e Israel. Esta decisión se suma a una votación anterior contra el bloqueo a Cuba.