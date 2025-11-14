El alineamiento de Javier Milei con Donald Trump es total, sin disimulo. Sólo 3 países votaron en la Asamblea de la ONU en contra de una resolución sobre "mejora de la situación de mujeres y niñas en las zonas rurales". Sí, adivinaron: Argentina, Estados Unidos e Israel. Esta decisión se suma a una votación anterior contra el bloqueo a Cuba.
¿ARGENTINA? SÍ, ADIVINARON...
ONU: Sólo 3 países votaron en contra de 'mejora de situación de mujeres rurales'
Sólo 3 países votaron en la ONU en contra de una resolución sobre la "mejora de la situación de mujeres y niñas en las zonas rurales", entre ellos Argentina.
El resto de los países (175) votó a favor, y no hubo abstenciones. La resolución A/C.3/80/L.19 sobre la mejora de la situación de mujeres y niñas en áreas rurales está enfocada en promover conectividad digital inclusiva, acceso a educación y servicios para ellas, reconociendo barreras de género.
El medio oficialista La Derecha Diario celebró esta votación, argumentando que se trata de una agenda "resolución feminista" que "ocultaba medidas ultraprogresistas contra los hombres y privilegios a las mujeres".
Cabe recordar que el pasado 29 de octubre, Javier Milei rompió con el posicionamiento histórico de la Argentina votando en contra del fin del bloqueo a Cuba en ONU. En ese momento, 165 países votaron a favor, 7 en contra y hubo 12 abstenciones. Estados Unidos e Israel votaron en contra, y la Argentina se alineó con ellos.
