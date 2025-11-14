Javier Milei le prometió al FMI revisar el monotributo pero ahora desmiente lo que firmó

imagen fmi

El lenguaje sutil del FMI sin embargo no deja lugar a dudas:

Reducir gradualmente los impuestos distorsionadores sobre las exportaciones y las transacciones financieras, sustituyéndolos por impuestos directos más sencillos y mejor administrados sobre hogares y empresas. Esto requeriría armonizar el tipo del impuesto monotributario y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general. Reducir gradualmente los impuestos distorsionadores sobre las exportaciones y las transacciones financieras, sustituyéndolos por impuestos directos más sencillos y mejor administrados sobre hogares y empresas. Esto requeriría armonizar el tipo del impuesto monotributario y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general.

La discusión sobre el futuro del monotributo volvió a ocupar el centro de la escena y tensó el clima entre trabajadores independientes, contadores y pymes. Durante las últimas horas circularon versiones que daban por hecho que el Gobierno avanzaría con la eliminación total del Régimen Simplificado, reemplazándolo por un sistema unificado de aportes y facturación. Sin embargo, Javier Milei salió a desmentir esas versiones y calificó las publicaciones como “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Rumores sobre la eliminación del monotributo

Los trascendidos señalaban que el Ejecutivo planeaba derogar el régimen vigente desde 1998, incorporando a todos los contribuyentes al esquema general. Según esa propuesta, los actuales monotributistas pasarían a tributar como autónomos, con escalas previstas entre $100.000 y $500.000, además de la habilitación para deducir gastos personales.

El borrador que circula entre oficinas públicas y despachos privados también plantea redefinir parámetros clave. En materia de IVA, se trabajaría sobre un tope equivalente a los ingresos de la actual Categoría F, de $33.809.379,57. En Ganancias, la idea sería fijar un único mínimo no imponible que en 2025 rondaría los $1,7 millones mensuales. El paquete incluye, además, un nuevo régimen de empleo con reducciones en aportes y contribuciones para incentivar contrataciones, incluidas las de ex monotributistas o personas con más de seis meses fuera del mercado laboral.

La respuesta de Milei

En medio de ese escenario, Milei decidió cortar el ruido. “Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, aseguró. El mensaje buscó contener la inquietud en un universo de casi dos millones de contribuyentes que dependen del régimen simplificado para sostener su formalidad.

El Presidente insistió en que las versiones sobre su eliminación inmediata “son falsedades”, aunque reconoció que la reforma impositiva sigue en elaboración y será presentada en el momento que establezca el Ejecutivo.

Por qué resurgen las dudas

El Gobierno trabaja en una reforma tributaria integral que planea enviar a sesiones extraordinarias en diciembre. Entre sus pilares figura la intención oficial de “formalizar” la economía, reducir distorsiones y simplificar el mapa impositivo. Ese paquete también contempla revisar tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, retenciones y Ganancias empresarias. En la Conferencia Anual de FIEL, el ministro Luis Caputo admitió que muchos de esos tributos son “caros de eliminar porque recaudan mucho”, pero figuran en el radar para una revisión profunda.

La propia existencia de este proceso alimentó hipótesis sobre un eventual reemplazo del monotributo por un régimen único. Además, reaparece el antecedente de 2019, cuando un intento similar quedó trunco por resistencia política y rechazo generalizado del sector.

Qué pasaría con los trabajadores si el monotributo desaparece

El régimen simplificado funciona como puerta de acceso a la formalidad para profesionales que recién comienzan, pequeños prestadores de servicios y emprendedores con ingresos acotados. Aprieta poco en cargas y en burocracia: una cuota mensual fija, sin necesidad de llevar contabilidad profesional.

Pasar al régimen general, aun con deducciones y escalas nuevas, implicaría:

Montos mensuales más altos

Mayor carga administrativa

Necesidad de contabilidad llevada por profesionales

Controles más estrictos de AFIP

Especialistas advierten que miles de trabajadores podrían verse empujados nuevamente a la informalidad, ya que buena parte de la economía independiente se sostiene sobre esquemas flexibles.

