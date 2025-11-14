Bloomberg: "Favorece a Washington" ("concesión" de Milei) y recuerda los '90

Asimismo, menciona que "aunque aún no se han concretado los detalles del acuerdo, este podría verse limitado por la pertenencia de Argentina al Mercosur, bloque comercial sudamericano que prohíbe a los países celebrar acuerdos de gran envergadura con otras naciones. A principios de este año, el Mercosur acordó permitir a sus miembros seleccionar 50 productos para negociar con países no miembros, los cuales no estarían sujetos a los aranceles del bloque".

Según Bloomberg, "el marco del acuerdo con Argentina también apunta a mayores beneficios económicos para Estados Unidos, lo que podría indicar la concesión que Milei tuvo que hacer para asegurar una línea de intercambio de divisas de 20.000 millones de dólares durante una campaña preelectoral a favor de la moneda argentina".

"Argentina se comprometió a otorgar a las exportaciones estadounidenses acceso preferencial al mercado para ciertos automóviles, medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos tecnológicos, dispositivos médicos y una amplia gama de productos agrícolas, según un comunicado de la Casa Blanca emitido el jueves. Argentina cuenta con una importante industria automotriz y un sector electrónico altamente protegido, lo que genera interrogantes sobre las implicaciones del acuerdo para las empresas locales", agrega.

"El acuerdo favorece a Washington. Esto tiene sentido. Argentina recibió recientemente apoyo estadounidense mediante un intercambio de divisas por valor de 20.000 millones de dólares e intervenciones directas del Tesoro de EE. UU. en el mercado del peso durante un período más difícil. La economía, con problemas de liquidez, también se beneficia del efecto de señalización del acuerdo, que podría resultar más relevante para sus perspectivas macroeconómicas que las propias medidas comerciales", cita Gillespie de un informe de Bloomberg Economics.

