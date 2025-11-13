Bloomberg: "Donald Trump calentó el tema Jeffrey Epstein, ahora paga los costos"

La Casa Blanca desestimó el conjunto de documentos como meros “correos electrónicos filtrados selectivamente a los medios liberales para crear una narrativa falsa que difame al presidente Trump”.

La realidad es que fueron los republicanos con mentalidad conspirativa quienes desataron la polémica de Epstein el verano (boreal) pasado , indignados porque el Departamento de Justicia de Trump puso fin a una investigación sobre el suicidio de Epstein y su clientela.

Trump, quien no ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, en su momento sacó provecho político alimentando teorías conspirativas sobre las relaciones de Epstein con las élites. Integró esa historia en una narrativa más amplia sobre la supuesta corrupción institucional que asfixiaba a los estadounidenses comunes, y tal vez no se le ocurrió que algunas de las trampas que él mismo tendió terminarían por volverse en su contra.

Por supuesto, a Trump le debería haber pasado por la cabeza. Al fin y al cabo, él y Epstein eran amigos. Trump llegó a alardear ante mí de que su amistad era más que un simple negocio, tras mostrarme una valiosa propiedad en Palm Beach que había conseguido tras superar la oferta de Epstein. Por su parte, Epstein se consideraba muy cercano a Trump, como demostraban los documentos. Por supuesto, a Trump le debería haber pasado por la cabeza. Al fin y al cabo, él y Epstein eran amigos. Trump llegó a alardear ante mí de que su amistad era más que un simple negocio, tras mostrarme una valiosa propiedad en Palm Beach que había conseguido tras superar la oferta de Epstein. Por su parte, Epstein se consideraba muy cercano a Trump, como demostraban los documentos.

Describió a Trump como un empresario turbio, experto en mantener una imagen pública que contrastaba con su verdadera personalidad.

El Trump que Epstein describió era inseguro, superficial e ignorante. También era despiadado e inestable.

«Tratar a Trump como a un capo de la mafia ignora el hecho de que posee un gran poder, un poder peligroso», advirtió Epstein en un correo electrónico de 2018.

«Gambino nunca fue comandante en jefe. Poco podía hacer Gambino cuando la situación se le complicaba. No ocurre lo mismo con este maníaco».

Trump, admitió Epstein, estaba «al borde de la locura, algo corroborado por personas cercanas».

Epstein también se presentaba como un experto en política exterior. En vísperas de la desastrosa cumbre de Trump con Vladimir Putin en Helsinki en 2018, aconsejó a un diplomático europeo que la cúpula rusa podría obtener información valiosa de él sobre el pensamiento de Trump. «No es complejo. Basta con que parezca que entiende algo; es así de simple», señaló en un correo electrónico.

epstein maxwell Ghislaine Maxwell, en prisión, y Jeffrey Epstein.

"El Trump de Epstein es el Trump que todos conocemos"

El problema aquí, como se suele decir en el mundillo, es que Epstein era un narrador poco fiable. Amasó su fortuna y forjó una formidable red social ofreciendo asesoramiento financiero y perspicacia estratégica, además de chismes —y, en algunos casos, sexo— a los ricos y poderosos.

Él tenía todos los incentivos para exagerar su experiencia y alardear de una cercanía inusual a los famosos. Cuando ser un miembro de la élite es más importante para tu bienestar que tu aptitud profesional, inventar historias es parte del juego.

Por eso es fundamental que el Congreso y las fuerzas del orden investiguen a fondo la relación de Epstein con el presidente y divulguen toda la información posible. Un relato preciso de la relación entre Trump y Epstein no debería depender de narradores poco fiables ni de teóricos de la conspiración. Los propios votantes de Trump y algunos miembros de su partido lo han estado exigiendo.

El Trump que emerge de esta reciente filtración de correos electrónicos de Epstein coincide con el Trump que yo y otros autores hemos conocido a lo largo de los años. Pero lo más significativo del episodio de Epstein trasciende las meras cuestiones sobre el carácter de Trump. Lo que queda por descubrir y esclarecer es si obtuvo relaciones sexuales a través de Epstein, o si el mismo presidente que se ha estado enriqueciendo desde el Despacho Oval también recurrió en algún momento a algunos de los turbios servicios financieros de Epstein.

epstein.webp Imprescindible una investigación profunda y transparente de todo lo sucedido.

"Narrador en Jefe Poco Fiable"

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano, hasta ahora ha impedido una investigación más profunda sobre los vínculos entre Trump y Epstein. El Departamento de Justicia, dirigido por leales a Trump, se mantiene impasible. Así, se ha generado un vacío informativo, que se ha llenado de conjeturas.

Parte de esta teoría se basa en declaraciones de personas que encubrieron a Epstein, como Ghislaine Maxwell, ahora encarcelada y desesperada por salir de prisión (beneficiándose, curiosamente, del interés de la Casa Blanca por garantizarle un trato relativamente favorable).

El elenco de narradores poco fiables también incluye a sensacionalistas y propagandistas de las redes sociales como Tucker Carlson, Laura Loomer, Alex Jones, Michael Flynn y Jack Posobiec.

El propio Trump reina supremo sobre todo este grupo como el Narrador en Jefe Poco Fiable. Con ese fin, la Casa Blanca ha optado por la desinformación. La secretaria de prensa Karoline Leavitt declaró durante una rueda de prensa que las nuevas revelaciones de los correos electrónicos de Epstein “no prueban absolutamente nada más que el presidente Trump no hizo nada malo”.

Puede que exista algún universo alternativo en el que esa afirmación sea cierta, pero en la realidad actual a la que se enfrenta la administración Trump, la divulgación de los correos electrónicos ha resucitado la especulación de que la intimidad entre Trump y Epstein podría haber albergado un lado muy oscuro.

Tanto republicanos como demócratas harían bien en seguir presionando para lograr una mayor y continua transparencia en todos los asuntos relacionados con Epstein, como algunos de ellos, incluidos los representantes Thomas Massie y Ro Khanna, ya están intentando hacer.

Los legisladores consiguieron reunir suficientes firmas para eludir a Johnson y a otros líderes de la Cámara y forzar una votación en el pleno que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos sobre Epstein. Johnson declaró el miércoles por la noche que la votación tendrá lugar la próxima semana .

La transparencia y la rendición de cuentas son contrapesos útiles cuando las teorías conspirativas se disparan, incluso si ya se tienen en mano decenas de miles de misivas de Epstein."

