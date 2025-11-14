Turismo para Manuel Adorni y Deportes para Diego Santilli

Daniel Scioli P.jpg ¿Seguirá Daniel Scioli en alguna función de la cartera?

Divididos

De acuerdo al nuevo cambio,Turismo quedará para Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.

En tanto, la secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni. Nada se supo del futuro inmediato de Daniel Scioli

