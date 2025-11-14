Despúes de marchas y contramarchas que Urgenete24 siguió atentamente y publicó luego, sobre el mismo viernes (14/11) trascendió de acuerdo con la Agencia Noticas Argentinas que, veremos nuevos cambios en el organigrama nacional.
SOLUCIÓN SALOMÓNICA
Turismo para Manuel Adorni y Deportes para Diego Santilli
Javier Milei decidió los cambios. Separarán Turismo y Deportes. Renaper y pasos fronterizos quedarán en Interior, Ambiente, en Gabinete.
Así las cosas, Turismo y Deportes serán dividas, una ira a Manuel Adorni, la Diego Santilli
A todo esto, el núcleo que disparó la polémica fue a quién correspondían el Renaper y el control de pasos fronterizos. Finalmente quedarán bajo la tutela Interior, mientras que Ambiente pasa a Jefatura de Gabinete.
Por lo tanto habrá una división del ministerio de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli y, se repartirá entre la Jefatura de Gabinete y el ministerio del Interior.
La Agencia Noticias Argentinas mencionó fuentes oficiales, quienes asegurarón que el Renaper y pasos fronterizos quedarán en el ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.
Divididos
De acuerdo al nuevo cambio,Turismo quedará para Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.
En tanto, la secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni. Nada se supo del futuro inmediato de Daniel Scioli
