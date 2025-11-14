urgente24
POLÍTICA Manuel Adorni > Diego Santilli > Javier Milei

SOLUCIÓN SALOMÓNICA

Turismo para Manuel Adorni y Deportes para Diego Santilli

Javier Milei decidió los cambios. Separarán Turismo y Deportes. Renaper y pasos fronterizos quedarán en Interior, Ambiente, en Gabinete.

14 de noviembre de 2025 - 18:48
Manuel Adorni y Diego Santilli (foto Sur24)

Por GUILLERMO CARRIL

Despúes de marchas y contramarchas que Urgenete24 siguió atentamente y publicó luego, sobre el mismo viernes (14/11) trascendió de acuerdo con la Agencia Noticas Argentinas que, veremos nuevos cambios en el organigrama nacional.

Así las cosas, Turismo y Deportes serán dividas, una ira a Manuel Adorni, la Diego Santilli

A todo esto, el núcleo que disparó la polémica fue a quién correspondían el Renaper y el control de pasos fronterizos. Finalmente quedarán bajo la tutela Interior, mientras que Ambiente pasa a Jefatura de Gabinete.

Seguir leyendo

Por lo tanto habrá una división del ministerio de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli y, se repartirá entre la Jefatura de Gabinete y el ministerio del Interior.

La Agencia Noticias Argentinas mencionó fuentes oficiales, quienes asegurarón que el Renaper y pasos fronterizos quedarán en el ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

Daniel Scioli P.jpg
&iquest;Seguir&aacute; Daniel Scioli en alguna funci&oacute;n de la cartera?

¿Seguirá Daniel Scioli en alguna función de la cartera?

Divididos

De acuerdo al nuevo cambio,Turismo quedará para Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.

En tanto, la secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni. Nada se supo del futuro inmediato de Daniel Scioli

