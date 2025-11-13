Gustavo Coria será el segundo de Diego Santilli en Interior

Le dieron el quinto lugar y Coria pensaba que no lograría una banca. Pero la lista que encabezó Oscar Liberman fue la que más votos sacó de todo LLA en la elección desdoblada de septiembre y lograron cinco bancas.

image Gustavo Coria, el hombre elegido por Diego Santilli para ser el viceministro del Interior. (Foto: Marcelo Carroll)

Designación de Coria da más lugar a Pareja

De acuerdo con información que refiere el medio Clarín en el entorno de Santilli no lo confirman, pero es probable que Coria asuma el 10 de diciembre y pida licencia para ser el segundo en el ministerio del Interior en la Casa Rosada. Esa designación le da más lugar a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, dentro de la Legislatura bonaerense.

Dudas

La salida de Coria abrió una pequeña duda en el equipo de Pareja. Primero se especuló que podía entrar el primer suplente hombre. Se trata de Daniel Lan Hao Yuan, empresario taiwanés aunque amistosamente le dicen "Chino". Fue compañero de Pareja en la Universidad de Belgrano, donde trabaron amistad, y hoy forma parte de su círculo íntimo.

Sin embargo, fuentes libertarias, la que asumirá la banca es María Fernanda Coitinho. Es dirigente que responde a Miriam Niveyro, otro de los alfiles de Pareja en la Provincia junto a Juanes Osaba, quien ahora es diputada nacional electa.

Nombrada por Niveyro, Coitinho ejerce como directora de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), órgano de La Libertad Avanza para formar dirigentes en territorio bonaerense.

