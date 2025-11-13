En la tarde noche del jueves (13/11) Diego Santilli definió parte de su equipo y un nombramiento, le dará más poder a Sebastián Pareja en la Legislatura Bonaerense. Veamos.
PAREJA AVANZA UN CASILLERO
Gustavo Coria será el segundo de Diego Santilli en Interior
Gustavo Coria fue electo diputado provincial, pero al no asumir la banca, le abre lugar a una dirigente de Sebastián Pareja.
El ministro del Interior eligió como su segundo a Gustavo Coria, quien hasta ahora es diputado provincial electo por la Sexta Sección Electoral. Es la mano derecha de Santilli, lo acompañó en varios cargos a lo largo de la carrera del ministro, pero como no está definido el organigrama, no es oficializado el cargo.
Coria ocupó la Jefatura de Gabinete en el ministerio de Seguridad en CABA, entre 2018 y 2021. Antes, el politólogo cordobés fue nombrado como titular del CEAMSE (Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), por parte de la Ciudad, en una gestión de Santilli.
Lazos con Chiqui Tapia
Desde ese rol, Gustavo Coria se relacionó con Claudio "Chiqui" Tapia, también director del organismo. Se volvieron a cruzar pero como presidente de la AFA y Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad porteño para tratar el regreso de los hinchas visitantes a los estadios.
Ahora, como parte de la fusión bonaerense del PRO y LLA, Santilli pidió por su hombre de confianza para la lista en la Sexta Sección, que abarca a 22 municipios del sudoeste de la Provincia, con Bahía Blanca como el distrito principal.
Le dieron el quinto lugar y Coria pensaba que no lograría una banca. Pero la lista que encabezó Oscar Liberman fue la que más votos sacó de todo LLA en la elección desdoblada de septiembre y lograron cinco bancas.
Designación de Coria da más lugar a Pareja
De acuerdo con información que refiere el medio Clarín en el entorno de Santilli no lo confirman, pero es probable que Coria asuma el 10 de diciembre y pida licencia para ser el segundo en el ministerio del Interior en la Casa Rosada. Esa designación le da más lugar a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, dentro de la Legislatura bonaerense.
Dudas
La salida de Coria abrió una pequeña duda en el equipo de Pareja. Primero se especuló que podía entrar el primer suplente hombre. Se trata de Daniel Lan Hao Yuan, empresario taiwanés aunque amistosamente le dicen "Chino". Fue compañero de Pareja en la Universidad de Belgrano, donde trabaron amistad, y hoy forma parte de su círculo íntimo.
Sin embargo, fuentes libertarias, la que asumirá la banca es María Fernanda Coitinho. Es dirigente que responde a Miriam Niveyro, otro de los alfiles de Pareja en la Provincia junto a Juanes Osaba, quien ahora es diputada nacional electa.
Nombrada por Niveyro, Coitinho ejerce como directora de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), órgano de La Libertad Avanza para formar dirigentes en territorio bonaerense.
