Manuel Adorni negó cambios en el Monotributo...por ahora

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dio su primera conferencia de prensa y no aceptó preguntas. Pidió no difundir versiones sobre el Monotributo.

14 de noviembre de 2025 - 10:54
Manuel Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En su primera conferencia de prensa como Jefe de Gabinete –aunque no permitió preguntas- hasta que se designe a un nuevo vocero, Manuel Adorni le pidió a los medios de comunicación que “hasta que no haya comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral no digan cosas que no son” y negó versiones sobre el Monoributo.

Adorni comenzó su exposición a la prensa -no aceptó preguntas de los periodistas- mencionando la reunión con los gobernadores del 31/10 y los recientes encuentros que mantuvo con mandatarios provinciales junto con el ministro del Interior Diego Santilli a la vez que confirmó que este viernes (14/11) habrá una reunión con el mendocino Alfredo Cornejo todo con el propósito de “avanzar en el Presupuesto 2026 y las reformas que necesita la Argentina para crecer”.

En otro orden, dijo que "sorprenden las declaraciones de un gremialista que llamó a un paro cuando no se modificará la ley de empleo público” -dijo en alusión al titular de ATE, Rodolfo Aguiar- y en esa línea negó versiones sobre cambios o eliminación del Monotributo en el marco del acuerdo comercial con USA: “hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral no digan cosas que no son”, reclamó y precisamente sobre el Monotributo habló de rumores que “ a priori son noticias falsas”.

Ayer se logró el tan ansiado marco para el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos que crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de USA en la Argentina, una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y libre comercio”, expresó Adorni acerca del entendimiento conocido ayer.

El 10/12 marcará el fin de la primera etapa del gobierno y el comienzo de la segunda. En estos primeros 2 años de gestión logramos consolidar dos pilares del modelo de país que queremos: orden y libertad. Orden en las cuentas públicas, orden en las calles y orden en la política exterior y libertad para producir, libertad para emprender y libertad para crecer. Hoy sí tenemos las condiciones para despegar y ese fue el trabajo de estos casi 24 meses”, comentó Adorni.

MANUEL ADORNI jura como el nuevo JEFE DE GABINETE de JAVIER MILEI 10-21
Manuel Adorni al jurar como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei.

“Hoy tenemos un gobierno capitalista y una sociedad que lo apoya. Y ese es un fenómeno nunca antes visto en los últimos 100 años de historia de la República Argentina”, finalizó el jefe de Gabinete y adelantó una nueva conferencia de prensa para la próxima semana aunque no informó cuándo sería.

