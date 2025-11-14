Ante las versiones de eliminación del Monotributo, este viernes (14/11) el jefe de Gabinete Manuel Adorni pidió a los medios no hacerse eco de los rumores mientras no haya información oficial, pero al no aceptar preguntas dejó muchas dudas. El diputado peronista Guillermo Michel afirma que la cuestión forma parte del Staff Report del Fondo.
GUILLERMO MICHEL
"La eliminación del Monotributo es un pedido del FMI" y un "compromiso argentino"
El diputado Guillermo Michel afirma que el compromiso de Milei para eliminar el Monotributo está asentado en el Staff Report del FMI.
Monotributo: el pedido de Adorni
Tras la novedad del acuerdo comercial entre la Argentina y USA y el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, corrió la versión de la eliminación del régimen del Monotributo como una exigencia de la Administración Trump pero también alineada con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El rumor sobre el fin de régimen simplificado generó un tembladeral entre los 3 millones de contribuyentes, que el gobierno de Javier Milei recién salió a aclarar hoy en una conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La frase textual que dijo Adorni sobre las versiones acerca del Monotributo fue la siguiente -según la desgrabación de la conferencia que difundió el propio gobierno nacional-: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos monotributo, les ruego – por favor- que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”.
Michel y el compromiso para borrar el Monotributo
Como el jefe de ministros Manuel Adorni no aceptó preguntas de los periodistas en la conferencia a la que convocó este viernes 14/11, quedaron muchas dudas sobre qué es cierto y qué no sobre el Monotributo, pero el diputado peronista Guillermo Michel (Entre Ríos) recordó hoy que esa medida “está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino”.
El también especialista en derecho tributario remarcó en un comunicado de prensa que el tema no surge de una necesidad tributaria local sino de un requerimiento del organismo internacional y sostuvo que “ el FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo” y completó: “Es así porque el organismo quiere el régimen general para recaudar más”.
