"Nos sacaron a todos": La empresa "modelo" de Milei aplicó otra tanda de despidos y suma 200

La empresa se viene manejando hace bastante muy mal. Suele despedir gente. Pero ahora estamos más complicados. Porque en nuestro sector no habían tocado nada, pero esta vez nos sacaron a todos los trabajadores

image

Los trabajadores denuncian complicidad del Gobierno y la UOM

Además denunció que "están queriendo precarizar los convenios colectivos de trabajo para bajar los costos laborales. Te saca de los convenios colectivos, saca a los operarios, lo meten en un plan joven que inventaron ellos y cobran 800 mil pesos. Lo mismo hace con los trabajadores de cocina".

Sobre los gastronómicos en particular, dijo que "quieren poner en el convenio del UOM y que cobren lo mismo. Todos los que trabajan en la planta, pagarles esa plata para que vayan a laburar. Y perdés todos los derechos que se han conseguido", se lamentó.

Según Zuñiga, esto ocurre con la doble complicidad del Gobierno y del sindicato:

Yo soy parte de la comisión directiva de UTHGRA acá en Tierra del Fuego y estamos haciendo todo lo legal. Pero hay una complicidad por parte de la UOM Ushuaia

"Nunca hicieron nada. Nosotros nos presentamos cuando despidieron a trabajadores. Y estaban en modo patovica cuidando las plantas para que los trabajadores gastronómicos no entren. Y este manoseo, que se dejen echar los trabajadores, a un mes de que vino el Presidente, habla del sindicato", afirmó.

image

Y cerró:

Yo creo que los trabajadores deben estar arrepentidos de haberlo recibido. Porque muchos lo votaron y ahora se están dando cuenta de lo que están pasando. Y nosotros lo vemos día a día. Los despidos acá están terribles. Los empresarios despiden a dirigentes sindicales. Se está yendo de las manos la situación laboral en todos los rubros

