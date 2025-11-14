Poco más de un mes después de la visita de Javier Milei, la empresa de tecnología Newsan, ubicada en Ushuaia, Tierra del Fuego, anunció 150 despidos, a los que sumó en las últimas horas otra tanda de 50 trabajadores vinculados a la prestación de servicios como limpieza y gastronomía.
A UN MES DE LA SELFIE...
"Nos sacaron a todos": La empresa "modelo" de Milei aplicó otra tanda de despidos y suma 200
La empresa de tecnología Newsan, ubicada en Ushuaia (Tierra del Fuego), que despidó a 150 operarios, sumó en las últimas horas otra tanda de 50 despidos...
Además, los trabajadores que denuncian los 200 despidos, creen que incluso habrá más en las próximas semanas.
Un trabajador de la empresa, actualmente licenciado durante seis meses junto a otros compañeros, aseguró en declaraciones a 'AM750' que el objetivo de la empresa es, en efecto, precarizar los convenios laborales para reducir los costos de contratación.
Según el trabajador, de nombre Juan José Zuñiga, ahora consideran como un "error" haber recibido al Presidente con los brazos abiertos, y afirmó haciendo referencia al rubro de los gastronómicos :
Los trabajadores denuncian complicidad del Gobierno y la UOM
Además denunció que "están queriendo precarizar los convenios colectivos de trabajo para bajar los costos laborales. Te saca de los convenios colectivos, saca a los operarios, lo meten en un plan joven que inventaron ellos y cobran 800 mil pesos. Lo mismo hace con los trabajadores de cocina".
Sobre los gastronómicos en particular, dijo que "quieren poner en el convenio del UOM y que cobren lo mismo. Todos los que trabajan en la planta, pagarles esa plata para que vayan a laburar. Y perdés todos los derechos que se han conseguido", se lamentó.
Según Zuñiga, esto ocurre con la doble complicidad del Gobierno y del sindicato:
"Nunca hicieron nada. Nosotros nos presentamos cuando despidieron a trabajadores. Y estaban en modo patovica cuidando las plantas para que los trabajadores gastronómicos no entren. Y este manoseo, que se dejen echar los trabajadores, a un mes de que vino el Presidente, habla del sindicato", afirmó.
Y cerró:
