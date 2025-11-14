Con los presupuestos 2026, gobernadores esperan que Javier Milei cumpla las expectativas

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. Gobernadores de todo el país comenzaron con el diseño de sus presupuestos pensando en el 2026 con la necesidad de un retorno a los recursos coparticipativos como eje central. La quita de impuestos dependerá, en buena medida, del cumplimiento de las expectativas económicas planteadas por Javier Milei y su gobierno, con una proyección en torno al 6%.
USA sale ganando en el negocio con Argentina, dice Bloomberg
Continúan las repercusiones sobre el acuerdo comercial anunciado por Estados Unidos (USA) con la Argentina. Este viernes (14/11), la agencia de noticias estadounidense Bloomberg postuló que dicho pacto "favorece a Washington" y recordó que "el último intento de Argentina por abrir su economía en la década de 1990 devastó la industria manufacturera local" y provocó "pérdida de empleos".
De acuerdo al artículo firmado por Patrick Gillespie, "Javier Milei finalmente tiene su acuerdo comercial con Donald Trump. Pero la victoria política del líder libertario también representa un desafío para abrir su economía proteccionista".
