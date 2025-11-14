Con los presupuestos 2026, gobernadores esperan que Javier Milei cumpla las expectativas

Live Blog Post

La herencia de un sistema de transporte colapsado se sumó a la falta de gestión del Gobierno nacional, que se desentendió de las transferencias de recursos coparticipables en la materia. La liberación al mercado no ordenó, por ahora, los costos asociados al boleto en las principales capitales del país, que sufren realidades muy diferentes entre sí según las políticas locales de subsidios.

Un ejemplo de lo que pasa en las provincias es Tucumán, donde un reciente conflicto entre las empresas prestadoras y los trabajadores desató un largo paro de transporte urbano. Según los empresarios, los números no cierran por falta de subsidios y atrasos del boleto, un combo al que se sumó una importante caída de los viajes.

Todo ello empujó a la suspensión de varios trabajadores en esa provincia, lo que desató la fuira de la UTA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MapasArgentos/status/1989374647780217254&partner=&hide_thread=false Precio del boleto mínimo de colectivo en la capital de cada provincia pic.twitter.com/9kKFj5S65l — Mapas Argentos (@MapasArgentos) November 14, 2025