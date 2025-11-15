El atacante contaba con 20 antecedentes penales y un vasto historial psiquiátrico que fue ignorado por los jueces: pedía dinero en la calle e hizo caer a la mujer de 69 años quien golpeó la cabeza contra el pavimento y perdió el conocimiento.
TRAS HOMICIDIO EN EL ABASTO
Siquiatras piden que jueces apliquen un "índice de peligrosidad" antes de liberar delincuentes
La muerte de una turista brasileña a manos de un homeless en avenida Corrientes al 3200 (frente al Abasto Shopping) reavivó la polémica con los jueces.
María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, residente en Brasil, había llegado a Buenos Aires para acompañar a su hija, quien estudia Medicina en la UBA.
El doctor José Antonio Abásolo, ex director del Hospital Borda y con 30 años de experiencia en siquiatría forense, sostuvo:
"Algo muy parecido ocurrió hace poco tiempo en avenida Figueroa Alcorta: un enfermo mental mató a un policía que trataba de contenerlo y evitar que dañara a comensales de un bar".
La tabla de Robert Hare para detectar un psicópata peligroso
Algunos profesionales reconocidos, como el doctor Robert Hare, confeccionaron tablas de detección y evaluación de características psicopáticas.
En el caso de Hare, creó la Escala de Evaluación de la Psicopatía, uno de los instrumentos de evaluación más utilizados para valorar la existencia de psicopatía pero ya casi no es utilizado en los tribunales de la Argentina.
"Este tipo de sujeto tiene una alteración de la personalidad en la que existe una ausencia de empatía y preocupación por el otro. Padece una profunda centración en uno mismo y en las propias necesidades. No se trata de un trastorno mental, no todos son delincuentes ni cometen delitos. Existen psicópatas integrados en la sociedad y de hecho en muchos casos se hacen líderes políticos, comunicadores o grandes empresarios" agregó Abásolo.
Lo más definitorio y determinante es la incapacidad para desarrollar relaciones afectivas y la indiferencia hacia los sentimientos ajenos.
Demuestra necesidad de buscar sensaciones, impulsividad y una marcada discordancia entre el lenguaje y su conducta. Buscan las gratificaciones inmediatas.
Si el autor del homicidio hubiera sido tamizado o filtrado por estos parámetros, muy posiblemente no hubiera recuperado su libertad y la turista hoy estaría viva.
El ataque frente al Abasto Shopping
El hombre de 30 años agredió a la mujer "sin motivo aparente".
El detenido tenía un largo prontuario y un historial de internaciones en hospitales psiquiátricos y fue identificado y detenido por tentativa de homicidio horas más tarde en el cruce de avenida Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras de donde había atacado a la visitante.
En ese lapso, sufrió otro brote y volvió a atacar a un transeúnte. Luego de ser arrestado, fue trasladado al Hospital Borda.
Registró varias internaciones e distintos hospitales públicos de la Ciudad, como el Durand, el Piñero y el propio Borda, por problemas psiquiátricos.
En ese momento fue trasladado por el SAME al mismo centro asistencial del que se había escapado 15 días antes luego de 4 meses de internación decidida por la Justicia.
María Vilma había llegado a Buenos Aires para acompañar a su hija, estudiante de Medicina en la UBA, cuando fue sorprendida en plena avenida.
Aunque una ambulancia del SAME llegó rápidamente y logró trasladarla a un hospital, no sobrevivió. Era funcionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (Goiania) y había dedicado más de 20 años al servicio público en Brasil. En el momento del ataque, se dirigía a un banco para retirar dinero y pagar el alquiler del departamento donde reside su hija.
Solía pasar largas temporadas en Argentina acompañando a su hija Carolina Bizinoto durante su carrera universitaria.
Cada 3 horas, el "SAME siquiátrico" atiende a homeless
Una de cada 3 personas atendidas desde que rige el servicio del SAME son personas sin un hogar fijo.
En los últimos dos años se registraron casi 20.000 intervenciones a pacientes con diagnóstico psiquiátrico, de las cuales unas 7.000 correspondieron a personas sin vivienda estable.
El SAME psiquiátrico es un dispositivo especializado dentro del Sistema de Atención Médica de Emergencia que opera con móviles, ambulancias y equipos entrenados para intervenir en crisis vinculadas a la salud mental.
Los motivos de consulta incluyen:
-brotes psicóticos,
-ideaciones suicidas,
-ataques de pánico,
-pacientes agresivos