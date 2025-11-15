El clan Sena fue declarado culpable por el jurado popular que fue parte del juicio aclaratorio por la muerte de Cecilia Strzyzowski, la única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad. Les cabe Cadena Perpetua
VEREDICTO
Toda la familia Sena culpable por la muerte de Cecilia Strzyzowski
Jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Les corresponde Cadena Perpetua
Corridas varias horas de deliberación, el principal imputado fue Cé sar Sena declarado culpable por el femicidio, mientras que su padre, Emerenciano Sena, obtuvo su culpabilidad como partícipe necesario y la madre del joven, Marcela Acuña, lo fue en carácter de partícipe primaria. El clan fue condenado a Cadena Perpetua.
Por su parte, Gustavo Obregón fue declarado culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quien además recibió un agravante.
Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, conversó con NA y confirmó que va a apelar: "Mi cliente está normal, era una de las posibilidades del veredicto".
El letrado agregó que Acuña "está tranquila" porque "ya sabía" que el jurado iba a declarar su culpabilidad.
La decisión fijó grados de implicancias (familia)
- César Sena, expareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.
- Marcela Acuña, madre de César, fue declarada culpable en carácter de partícipe primario
- Emerenciano Sena, padre del principal acusado, partícipe primario
Otros cuatro colaboradores del clan
- Gustavo Obregón, culpable de encubrimiento agravado,
- Fabiana González, encubrimiento agravado.
- Gustavo Melgarejo, encubrimiento simple.
Griselda Reynoso, declarada no culpable
Antes de finalizar la audiencia, Celeste Ojeda, la abogada de Reynoso, pidió que se dicte la absolución de su asistida. La jueza técnica Dolly Fernández accedió y ordenó su inmediata libertad.
Jurados en silencio
Finalizada la lectura del veredicto, la magistrada informó a los jurados que la ley les impone que no revelen jamás lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones. En línea con ello, les pidió que eviten contacto con la prensa. “No les deben ninguna explicación o justificación a nadie”, les indicó.
Qué dijeron los imputados
Emerenciano Sena negó toda responsabilidad y sostuvo ante el jurado: “No tuve absolutamente nada que ver”. Además, relató su trayectoria social y los orígenes del barrio que lleva su nombre.
Marcela Acuña argumentó
Que actuó “como mamá”, aunque reiteró su inocencia respecto del crimen. Ayer, horas antes del veredicto, pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño y denunció manipulación política en la causa.
La dirigente piquetera señaló
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar
"Es un certificado de defunción, no sé qué pensarán Brasil y Uruguay a esta hora"
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)
Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje
Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo