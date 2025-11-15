Toda la familia Sena culpable por la muerte de Cecilia Strzyzowski

image Los implicados en la muerte de Cecilia Strzyzowski

La decisión fijó grados de implicancias (familia)

César Sena , expareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

, expareja de la víctima, fue y por haberse cometido en contexto de violencia de género. Marcela Acuña , madre de César, fue declarada culpable en carácter de partícipe primario

, madre de César, fue declarada culpable en carácter de Emerenciano Sena, padre del principal acusado, partícipe primario

Otros cuatro colaboradores del clan

Gustavo Obregón, culpable de encubrimiento agravado,

culpable de Fabiana González, encubrimiento agravado.

encubrimiento agravado. Gustavo Melgarejo, encubrimiento simple.

Griselda Reynoso, declarada no culpable

Antes de finalizar la audiencia, Celeste Ojeda, la abogada de Reynoso, pidió que se dicte la absolución de su asistida. La jueza técnica Dolly Fernández accedió y ordenó su inmediata libertad.

Jurados en silencio

Finalizada la lectura del veredicto, la magistrada informó a los jurados que la ley les impone que no revelen jamás lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones. En línea con ello, les pidió que eviten contacto con la prensa. “No les deben ninguna explicación o justificación a nadie”, les indicó.

Qué dijeron los imputados

Emerenciano Sena negó toda responsabilidad y sostuvo ante el jurado: “No tuve absolutamente nada que ver”. Además, relató su trayectoria social y los orígenes del barrio que lleva su nombre.

Marcela Acuña argumentó

Que actuó “como mamá”, aunque reiteró su inocencia respecto del crimen. Ayer, horas antes del veredicto, pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño y denunció manipulación política en la causa.

La dirigente piquetera señaló

Con respecto a la causa, sí quería también decirles a todos que así yo quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa. Y también para que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trumperizar/status/1989762466767622652?s=61&partner=&hide_thread=false Condenaron a todo el Clan Sena por el asesinato de Cecilia Strzyzowski.



Prohibido olvidar que el feminismo nunca marchó para pedir justicia.



El que las hace las paga. pic.twitter.com/M52yqNLEqS — Mati Smith (@Trumperizar) November 15, 2025

