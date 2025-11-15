Después de una hora de presionar y forzar las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, manifestantes y encapuchados lograron vencerlas y, amenazaron con entrar por la fuerza al recinto, protegido por cientos de elementos de seguridad.
GENERACIÓN Z
Incidentes en México: Manifestantes quisieron ingresar al Palacio Nacional
Primera marcha contra el Gobierno de Sheinbaum (México) reclamó por la muerte del alcalde de Uruapan. El oficialismo habla de campaña digital de la oposición.
Desde las 13.00 hora local del sábado (15/11) manifestantes que marcharon contra la violencia en México y para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, chocaron con fuerzas policiales que trataban de evitar el avance sobre el recinto legislativo. Informa el diario El Universal.
La policía actuó con gases lacrimógenos, mientras que personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) auxiliaban a jóvenes heridos derivados de los golpes y empujones en la refriega
Testigos de los enfrentamientos afirmaron que encapuchados derribaron las vallas metálicas frente Zócalo capitalino, minutos después, detallaron personal militar, actuaron para contenerlos por la fuerza.
Por su parte, el corresponsal del diario ´El País´ de España en México reportó:
Pasados los choques, cuando se vieron caídas de vallas, continuaron las protesta en orden contra el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y las políticas de Morena el espacio que la llevó al poder.
Entre los lemas más repetidos sobresalieron los insultos a la presidenta, la reivindicación de “no somos inteligencia artificial” y las exigencias de “fuera Morena”. Se sabía que la movilización estaba impulsada por redes de la llamada ´Generazión Z´.
Denuncia oficial
El Gobierno denunció durante la semana la instrumentalización y captura por parte de la oposición de una supuesta convocatoria espontánea de las generaciones más jóvenes. El informe pone detrás a influencers, figuras de la oposición, bots y cuentas vinculadas a Atlas Network, una organización presente en varios países.
La marcha, bajo el nombre Generación Z México, surgió como un movimiento disperso en redes, impulsado por mensajes creados con inteligencia artificial, referencias de anime y consignas contra el Gobierno, que en cuestión de semanas se transformó en una movilización nacional.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aceleró la convocatoria, que se presenta como una protesta juvenil a escala nacional. Ciudades como Puebla, Monterrey o Guadalajara atravesaron protestas bajo la misma bandera.
