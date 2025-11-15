Incidentes en México: Manifestantes quisieron ingresar al Palacio Nacional

La mayoría de los asistentes eran personas que superan los 30 años y que los jóvenes eran la minoría. Salvo en el tramo final ya en el Zócalo, cuando un grupo de jóvenes encapuchados lanzaron piedras y botellas contra el Palacio Nacional, amurallado como es habitual durante las protestas. La mayoría de los asistentes eran personas que superan los 30 años y que los jóvenes eran la minoría. Salvo en el tramo final ya en el Zócalo, cuando un grupo de jóvenes encapuchados lanzaron piedras y botellas contra el Palacio Nacional, amurallado como es habitual durante las protestas.

Pasados los choques, cuando se vieron caídas de vallas, continuaron las protesta en orden contra el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y las políticas de Morena el espacio que la llevó al poder.

Entre los lemas más repetidos sobresalieron los insultos a la presidenta, la reivindicación de “no somos inteligencia artificial” y las exigencias de “fuera Morena”. Se sabía que la movilización estaba impulsada por redes de la llamada ´Generazión Z´.

Denuncia oficial

El Gobierno denunció durante la semana la instrumentalización y captura por parte de la oposición de una supuesta convocatoria espontánea de las generaciones más jóvenes. El informe pone detrás a influencers, figuras de la oposición, bots y cuentas vinculadas a Atlas Network, una organización presente en varios países.

La marcha, bajo el nombre Generación Z México, surgió como un movimiento disperso en redes, impulsado por mensajes creados con inteligencia artificial, referencias de anime y consignas contra el Gobierno, que en cuestión de semanas se transformó en una movilización nacional.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aceleró la convocatoria, que se presenta como una protesta juvenil a escala nacional. Ciudades como Puebla, Monterrey o Guadalajara atravesaron protestas bajo la misma bandera.

