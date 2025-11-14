Lo adelantamos: Había que seguir las pericias en los Cuadernos de Centeno

Las pericias coincidentes

La prueba principal que dio origen a la causa y al juicio que se sustancia desde la semana pasada, los cuadernos del chofer Oscar Centeno, fueron adulterados por el expolicía Bacigalupo según entiende el juez Marcelo Martínez de Giorgi que volvió a procesarlo ayer (13/11) tras otra jornada de audiencia que tiene a Cristina Kirchner como protagonista.

Cabe recordar que el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal ocurrió en una causa paralela a la central de Cuadernos en la que se investiga la manipulación de las anotaciones de Centeno.

De Giorgi decidió volver a procesar al expolicía basándose en las pericias sobre los cuadernos originales y la confirmación de las irregularidades como tachaduras y añadidos al texto original.

image El expolicía Jorge Bacigalupo

A Bacigalupo lo acusan de los delitos de “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal" y “ falsificación de documento público”.

La decisión de De Giorgi ocurre después de que en diciembre 2023 procesó a Bacigalupo pero en julio de 2024 le dictaron la falta de mérito a instancia de la Cámara Federal porteña a la espera de un peritaje de la Gendarmería Nacional realizado días atrás y que confirmó los resultados a los que había arribado el estudio de la Policía Federal sobre las enmiendas hechas sobre los cuadernos, especialmente el aditamento del nombre del empresario Armando Loson en lugar del de un “Marcelo”, entre otras modificaciones.

“A partir de la coincidencia en las adulteraciones detectadas en uno y otro estudio, resulta válido y razonable sostener la intervención caligráfica de Jorge Bacigalupo en ellas”, dijo el juez en su decisión por escrito.

Y destacó que “ la actividad desarrollada por Bacigalupo estuvo dirigida en favorecer a una persona, y a perjudicar a otra y, de ese modo, ayudarla a eludir su investigación en una causa penal, a través de la modificación de los asentamientos cuestionados, que constituyen elementos de prueba en el marco de la causa N° 9608/2018 del registro del Tribunal Oral Federal n° 7”.

