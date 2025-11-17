El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para sellar uno de los acuerdos diplomáticos más ambiciosos de su segundo mandato con Arabia Saudita, reforzando una relación que, pese a las críticas internas y las tensiones internacionales, avanza hacia niveles inéditos de cooperación en defensa, energía, tecnología e inversión.
ACUERDOS CLAVE
MBS, de Arabia Saudita, se reúne con Trump: millones, misiles y preocupación de Israel
MBS llega a Washington con una comitiva de 1.000 personas, incluyendo casi todos los ministros de Arabia Saudita. Se esperan anuncios en defensa e inversiones.
La llegada del príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS) a Washington mañana, 18/11, en su primera visita a la Casa Blanca desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, marca el punto culminante de un acercamiento estratégico que desafía tanto precedentes como sensibilidades políticas.
Los acuerdos que se esperan de la reunión MBS y Trump
Según Político, fuentes conocedoras de las negociaciones dijeron que Trump evalúa ofrecer a Riad un acuerdo bilateral de seguridad que comprometería a Estados Unidos a defender a Arabia Saudita en caso de ataque, un pacto similar al que el presidente firmó por orden ejecutiva con Qatar en septiembre.
Para MBS, esto representaría una victoria histórica que garantizaría protección estadounidense más allá del vaivén político de Washington. Para Trump, sería un triunfo geopolítico y económico en una región clave, incluso después de que el príncipe rechazara la normalización de relaciones con Israel.
Fuentes del gobierno de Estados Unidos anticipan anuncios millonarios de inversión, ampliando los US$ 600.000 millones comprometidos por Riad a principios de año.
Arabia Saudita también buscará acuerdos para importar chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos, obtener respaldo a su programa nuclear civil y avanzar en negociaciones para la potencial compra del avión de combate F-35, aunque esta última sigue en duda debido a las condiciones operativas que exige Washington.
Esta posibilidad ya generó preocupación en Israel, según reveló The New York Times, ya que actualmente son los únicos en la región con aviones de esta tecnología. También hay dudas de una posible colaboración entre Arabia Saudita y China, que permitiría a los orientales conocer en detalle los F-35.
El país del Golfo busca convertir esta visita en un punto de inflexión para su Visión 2030, el plan de diversificación económica que depende de atraer capital privado. Con altos costos financieros, precios del petróleo más bajos y lentos avances en megaproyectos —incluida la controvertida ciudad lineal NEOM—, el reino necesita inversiones estadounidenses para sostener su expansión en tecnología, inteligencia artificial, minería y energía limpia. La delegación saudí rondará las 1.000 personas, incluidos casi todos los ministros.
El ministro de defensa saudita ya se reunió con Marco Rubio
La agenda incluye un foro empresarial en Washington y múltiples encuentros de alto nivel. El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, ya se reunió el martes 11/11 con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el enviado especial Steve Witkoff para avanzar en temas estratégicos, según reportó la Agencia de Prensa Saudita (SPA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no se conocieron detalles de la visita.
Mientras tanto, en Oriente Medio, el acuerdo de seguridad con Qatar y el papel de Riad en el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás amplifican la ambición estadounidense de rediseñar el equilibrio regional. Para MBS, conseguir garantías firmes de Washington —más estables que una orden ejecutiva— determinará si Arabia Saudita puede anclar su futuro estratégico al de Estados Unidos.
