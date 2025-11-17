MBS, de Arabia Saudita, se reúne con Trump: millones, misiles y preocupación de Israel

image Arabia Saudita quiere equiparse con F-35 de Estados Unidos.

Arabia Saudita también buscará acuerdos para importar chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos, obtener respaldo a su programa nuclear civil y avanzar en negociaciones para la potencial compra del avión de combate F-35, aunque esta última sigue en duda debido a las condiciones operativas que exige Washington.

Esta posibilidad ya generó preocupación en Israel, según reveló The New York Times, ya que actualmente son los únicos en la región con aviones de esta tecnología. También hay dudas de una posible colaboración entre Arabia Saudita y China, que permitiría a los orientales conocer en detalle los F-35.

El país del Golfo busca convertir esta visita en un punto de inflexión para su Visión 2030, el plan de diversificación económica que depende de atraer capital privado. Con altos costos financieros, precios del petróleo más bajos y lentos avances en megaproyectos —incluida la controvertida ciudad lineal NEOM—, el reino necesita inversiones estadounidenses para sostener su expansión en tecnología, inteligencia artificial, minería y energía limpia. La delegación saudí rondará las 1.000 personas, incluidos casi todos los ministros.

El ministro de defensa saudita ya se reunió con Marco Rubio

La agenda incluye un foro empresarial en Washington y múltiples encuentros de alto nivel. El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, ya se reunió el martes 11/11 con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el enviado especial Steve Witkoff para avanzar en temas estratégicos, según reportó la Agencia de Prensa Saudita (SPA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no se conocieron detalles de la visita.

image El ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una visita en Washington en febrero 2025. Fuente: AFP.

Mientras tanto, en Oriente Medio, el acuerdo de seguridad con Qatar y el papel de Riad en el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás amplifican la ambición estadounidense de rediseñar el equilibrio regional. Para MBS, conseguir garantías firmes de Washington —más estables que una orden ejecutiva— determinará si Arabia Saudita puede anclar su futuro estratégico al de Estados Unidos.

