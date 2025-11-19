Donald Trump, Argentina, Hemisferio Occidental y Doctrina Donroe: Lo que viene

Se trata de la mayor demostración de poderío militar estadounidense en el Caribe en décadas: un grupo de ataque naval capaz de lanzar cientos de misiles Tomahawk, escuadrones de fuerzas especiales transportadas en helicóptero y oleadas de ataques aéreos.

La demostración de poderío militar del presidente Donald Trump, desplegada para combatir a los cárteles que introducen drogas de contrabando en USA por vía marítima, también ejerce presión sobre Venezuela, un aliado regional clave de China y Rusia. Pero este despliegue también apunta a un cambio más profundo en la política exterior estadounidense, según analistas, ya que Trump busca posicionar a USA en el centro del hemisferio occidental.

“USA está reestructurando y reorientando sus recursos para establecer un entorno más seguro para sí mismo y sus aliados”, afirma un funcionario de la Administración Trump, que habló bajo condición de anonimato. “Es una reafirmación del compromiso de recursos con nuestra propia región”.

América Latina —una región largamente descuidada mientras Washington se centraba en la guerra contra el terrorismo en Oriente Medio y la competencia entre superpotencias en Asia— es clave para algunas de las prioridades más preciadas de Trump:

detener la migración ilegal, asegurar la frontera terrestre sur, frenar el flujo de narcóticos hacia USA y contrarrestar la influencia china.

Trump también quiere moldear el futuro político de la región, recompensando a aliados como el presidente libertario de Argentina, Javier Milei, y castigando a adversarios como el líder izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La determinación del presidente estadounidense de reafirmar la presencia de USA en su periferia cercana evoca una política planteada hace 2 siglos por uno de sus predecesores, el presidente James Monroe. En 1823, Monroe advirtió a las potencias europeas que se mantuvieran al margen del hemisferio occidental, que debía ser una zona de influencia estadounidense.

Su idea se convirtió en la Doctrina Monroe y fue reforzada por el presidente Theodore Roosevelt, quien en 1904 autorizó la intervención militar estadounidense en Latinoamérica para proteger los intereses de USA. Esta fue la era de la diplomacia de las cañoneras, la práctica de utilizar el poder naval para intimidar a otro Estado, ahora revivida por Trump. (…)

Donroe Trump

“Es asombroso cuántos ecos se ven hoy en día de la diplomacia de las cañoneras, el Corolario Roosevelt y la Doctrina Monroe, y todos han regresado en mayor o menor medida”, afirma Brian Winter, editor jefe de la publicación neoyorquina Americas Quarterly. “Lo que vemos hoy es una versión atenuada de la diplomacia de las cañoneras de hace un siglo, debido a la realidad posterior a Irak: la base de MAGA no tolerará la presencia de tropas terrestres”.

Ryan Berg, director del programa para las Américas del centro de estudios CSIS de Washington, afirma que la visión de Trump es que USA sea la “potencia indiscutible y preeminente del hemisferio occidental”.

“Somos una superpotencia mundial”, dice Berg. “¿Y cómo puede una superpotencia mundial no prestar atención a su propia región?”.

Antes de jurar el cargo para su segundo mandato, Trump reflexionó sobre la posibilidad de

ocupar Groenlandia,

anexar Canadá como el estado N°51 de USA,

recuperar el Canal de Panamá y

cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América.

El New York Post resumió su visión en un titular de primera plana como “La Doctrina Donroe”, un epíteto que le gustó tanto al Presidente electo que publicó la portada del periódico en Truth Social.

Thomas Barnett, geoestratega militar estadounidense y autor de 'El nuevo mapa de Estados Unidos', afirma que imperativos globales como la migración, el cambio climático y la necesidad de asegurar las cadenas de suministro están moldeando el pensamiento de Trump. (…)

El patio trasero

Trump fue el primer presidente en 80 años en oponerse al despliegue de tropas estadounidenses en Europa, señala Matias Spektor, experto en relaciones internacionales de la Fundação Getúlio Vargas en São Paulo, quien lo califica como “el Presidente del repliegue”.

Trump cree que “las esferas de influencia son positivas en el mundo porque aportan estabilidad”, afirma Spektor, “por lo que Trump reconoce que (Vladimir) Putin tiene un derecho legítimo a una esfera de influencia en su entorno inmediato, al igual que Xi Jinping. Eso significa que USA necesita recuperar la Doctrina Monroe en América Latina”.

La propiedad panameña del canal, construido originalmente por Estados Unidos a principios del siglo XX, y su ubicación estratégica como encrucijada de las Américas, hicieron que estuviera en el radar de Trump desde el principio.

A CK Hutchison, una empresa de Hong Kong, se le renovó en 2021 su concesión para operar 2 puertos en ambos extremos del canal. Pero después de una andanada de amenazas de Trump sobre la recuperación del canal, la Contraloría General de Panamá ha presentado 2 demandas ante la Corte Suprema para anular el acuerdo, argumentando que es inconstitucional.

En febrero, Trump también recurrió a la presión sobre México, amenazando con aranceles del 25% a menos que frenara el cruce ilegal de migrantes y combatiera el narcotráfico de fentanilo. Dado que más del 80% de las exportaciones de su país dependían del mercado estadounidense, Claudia Sheinbaum, la presidenta izquierdista de México, no tuvo más remedio que acatar la orden.

“México y Centroamérica están casados con Estados Unidos”, dice Christopher da Cunha Bueno Garman, director gerente para las Américas de Eurasia Group. “Tienen 9 hijos. No hay divorcio, ¿verdad?”.

La andanada de amenazas, unida a la tendencia de Trump a saltar de un tema a otro, ha llevado a algunos a cuestionar si existía una estrategia coherente para América Latina.

“Existe un intento de ayudar a los aliados y de debilitar a las administraciones de izquierda; el objetivo es reducir la influencia de China en la región”, afirma Garman. “Pero esos objetivos se persiguen de forma táctica y no coherente”.

Pero a los 10 meses de su presidencia, los contornos de la política de Trump hacia América se hacen cada vez más claros. El presidente estadounidense ha transformado la guerra metafórica contra las drogas de Richard Nixon en una guerra literal, ordenando a las fuerzas armadas hundir lanchas rápidas que transportaban droga. Hasta el momento, al menos 21 embarcaciones han sido destruidas, causando la muerte de más de 80 personas.

“Vamos a matar a la gente que traiga drogas a nuestro país, ¿de acuerdo?”, dijo Trump a los periodistas el mes pasado. “Simplemente van a estar muertos”.

(…) En América Latina, donde los cárteles han expandido drásticamente su influencia y la ciudadanía exige medidas enérgicas para garantizar el orden público, pocos líderes han criticado la política de Trump. (…)

Milei y el Tío Sam

Trump también ha dividido al hemisferio entre aliados y enemigos. Milei, el compañero argentino con quien comparte afinidad ideológica, fue rescatado en octubre con una línea de crédito estadounidense de US$ 20.000 millones y la compra de pesos, cuando los mercados se devaluaron de la moneda argentina antes de unas elecciones de medio término cruciales.

En cambio, los adversarios de izquierda han sido castigados. Brasil fue sancionado con aranceles del 50% después de que Lula desafiara la presión para detener el juicio contra Jair Bolsonaro, aliado de Trump, acusado de conspirar para dar un golpe de Estado.

Trump ha intensificado la presión sobre el líder socialista revolucionario de Venezuela, Nicolás Maduro, con el grupo de trabajo militar, calificándolo de líder ilegítimo y sugiriendo que los días de Maduro están contados.

Steve Bannon, ex estratega de Trump, describe el despliegue militar estadounidense como parte de un “giro hacia la defensa hemisférica”, y sus objetivos son “Despejar Norteamérica desde el Ártico hasta el Canal de Panamá, expulsar a la Armada [China] del Caribe, incluidas las Bahamas, y trabajar con aliados en América Latina, Argentina y otros”.

Para los latinoamericanos, que durante mucho tiempo se quejaron de ser el “continente olvidado” de Washington, el nuevo enfoque de Trump resulta inquietante. (…)

Las encuestas muestran que los latinoamericanos ahora tienen una visión mucho más negativa de Estados Unidos. «Desde que Donald Trump llegó al poder, muchos menos latinoamericanos creen que Estados Unidos tendrá una influencia positiva en los asuntos mundiales en la próxima década», afirma Jean-Christophe Salles, director general de la encuestadora Ipsos para América Latina.

“Sin duda he notado un aumento silencioso del sentimiento antiestadounidense”, afirma un ex alto funcionario estadounidense que viaja por la región. “No es explícito en las calles. Es más bien una inquietud latente: la gente puede estar de acuerdo con la postura firme en materia de drogas e inmigración, pero ¿acaso aprecian que se impongan aranceles arbitrariamente o que se interfiera en el ejercicio de la democracia en sus países?”. (…)

De Argentina a Canadá: Sin dinero no hay paraíso

Venezuela, que durante mucho tiempo ha sido el mayor rival de USA en América Latina, y su líder socialista revolucionario, que lleva décadas en el poder, representan la mayor prueba de poder duro hasta la fecha para la nueva política exterior de Trump de “USA First”.

El Presidente estadounidense ha tenido cuidado de no definir su objetivo final, una estrategia que, según los expertos, le permite definir la victoria en sus propios términos. Sin embargo, los riesgos que corre Trump son mucho mayores. Su base electoral, los seguidores de MAGA, se opone a las intervenciones militares extranjeras y cualquier baja militar estadounidense podría resultar desastrosa. (…)

Hal Brands, profesor de asuntos internacionales en la Universidad Johns Hopkins, afirma que cualquier intento de derrocar a Maduro probablemente requeriría un gran despliegue militar y podría tener consecuencias caóticas. «Supongo que si, finalmente, recurre a la fuerza contra Venezuela, lo hará de una manera que le permita controlar el inicio y el final a su antojo», declara.

También quedan dudas sobre si el presidente estadounidense podrá forjar alianzas duraderas ofreciendo incentivos además de sanciones al creciente grupo de líderes conservadores de la región, incluidos los de Ecuador, Paraguay, Argentina y El Salvador.

Trump sí rescató a Milei y este mes anunció un acuerdo comercial con Argentina y otros aliados.

Hasta ahora, sin embargo, pocos países de la región se han beneficiado económicamente de aliarse con Trump. Nayib Bukele, el autoproclamado "dictador más genial del mundo" de El Salvador y estrecho aliado de la Casa Blanca, recibió apenas US$ 4,67 millones tras cerrar un acuerdo que permitía a Trump enviar deportados a una cárcel de máxima seguridad de reciente construcción en El Salvador.

“Pueden obtener victorias a corto plazo, como las que consiguieron en Panamá”, dice Berg, del CSIS, refiriéndose al equipo de Trump. “Pero para lograr una victoria a largo plazo, necesitan una estrategia económica que compita con la china y atraiga más capital estadounidense, europeo, asiático y de Oriente Medio… Simplemente no veo que nada vaya en esa dirección”.

“Es un error decir que está interesado en Latinoamérica”, afirma un exfuncionario de la administración Trump. “Está interesado en temas que, casualmente, se dan en Latinoamérica”.

Un embajador regional en Washington coincide, afirmando que América Latina “es el escenario de muchos acontecimientos, pero esto tiene mucho más que ver con ganar puntos en materia de política interna estadounidense. No veo cómo se puede extraer una doctrina de eso”. (…)

Los funcionarios de la Administración Trump afirman que la atención que se presta al hemisferio occidental es una consecuencia natural de las prioridades nacionales del Presidente y que ha llegado para quedarse.

Según informes procedentes de Washington, las próximas estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional de Trump, que se anunciarán en las próximas semanas, darán mayor prioridad a las Américas, lo que implica una mayor asignación de recursos militares y de inteligencia estadounidenses.

“Somos los principales perjudicados por los gobiernos descontrolados en las capitales del hemisferio occidental”, afirma el funcionario de la Administración Trump. “Somos el destino final de personas, capital, narcóticos, etc. La medida de Trump es una acción correctiva que debió haberse implementado mucho antes. Ahora nos estamos preparando para los próximos 50 años, como mínimo”."

