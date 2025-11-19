Haz estas 3 cosas para tener arterias limpias y corazón sano, según cardiólogos

Aquí hay algunos consejos de cardiólogos para evitar las arterias obstruidas y tener un corazón sano:

Mantente activo

Hacer ejercicio físico es una de las recomendaciones de los cardiólogos para tener arterias limpias y mejorar su funcionamiento.

"El ejercicio regular es una de las mejores maneras de mantener la salud arterial", afirma el Dr. Hicham Skali, MD, MSc, cardiólogo del Mass General Brigham. "En algunos casos, el ejercicio es como una súper píldora muy eficaz que puede reducir los niveles de colesterol y la presión arterial”.

En el Mass General Brigham detallan que, por ejemplo, el ejercicio aeróbico ayuda a mantener las arterias dilatadas y flexibles, lo que disminuye la probabilidad de acumulación de placa; mientras, el entrenamiento de fuerza, ayuda a reducir la presión sobre las arterias.

corazon colesterol freepik La actividad física es aliada de la salud de las arterias y del corazón.

Sigue una dieta saludable

Otro consejo básico para evitar la acumulación de placa en las arterias es seguir una alimentación saludable.

El centro NYU Langone Health consultaron a cardiólogos sobre estrategias para prevenir la enfermedad arterial coronaria, que supone la acumulación de placa en las arterias.

Una de las especialistas consultadas, la cardióloga Eugenia Gianos, MD, dijo: "Las investigaciones demuestran que las mejores dietas preventivas incluyen un alto consumo de verduras, frutas, cereales integrales y fibra, y un bajo consumo de grasas animales y lácteas, azúcar y carbohidratos procesados".

Entre las dietas que pueden ayudar a fomentar la salud arterial se encuentran la dieta mediterránea, las dietas veganas y la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión).

Deja de fumar

Fumar es uno de los hábitos que afecta silenciosamente a las arterias. "Las sustancias químicas del tabaco y los cigarrillos pueden hacer que las paredes de las arterias se vuelvan pegajosas", escribe para la British Heart Foundation, Martin Bennett, cardiólogo.

En ese sentido, la recomendación es clara: Evitar el consumo de tabaco.

El médico ha destacado que "llevar un estilo de vida saludable y controlar los factores de riesgo es vital para frenar la acumulación de material graso en las arterias". Y afirma que, dejar de fumar "reducirá el riesgo de daños en los vasos sanguíneos".

---------

