La diplomacia pragmática de Donald Trump: Cuando la libertad de prensa queda atrapada en la geopolítica

Donald Trump y la descalificación en lugar de la explicación

Es preciso recordar que, a su vez, Donald Trump volvió a desatar una ola de críticas tras referirse a una periodista como "cerdita" durante un intercambio con la prensa a bordo del Air Force One.

El ataque verbal se produjo durante una rueda de prensa en el que Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg News, le preguntó sobre el escándalo relacionado con Jeffrey Epstein y la inminente votación en la Cámara de Representantes para publicar los archivos completos del caso.





Embed - ¡Cállate cerdita! Trump calló a reportera por preguntarle sobre Epstein



La relación del líder republicano con periodistas, especialmente mujeres, ha sido históricamente conflictiva. En la actualidad acumula antecedentes de ataques verbales ante preguntas incómodas, reforzando así la imagen de un liderazgo confrontativo.

La consulta sobre el magnate financiero y delincuente sexual también abrió interrogantes y lo volvió a mostrar cómo maneja temas sensibles mediante ataques, tensión y desplazamiento del foco. Una dinámica que marcó su relación con los medios de comunicación durante años.

