Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo

Nuevamente Estêvão fue importante para el desarrollo del juego, ya que provocó un penal en el epílogo del partido, luego de ganarle una pelota al fondo tunecino post presión ejercida. No obstante, Lucas Paquetá la tiró a las nubes...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheGoalsZone/status/1990890712833896482&partner=&hide_thread=false LUCAS PAQUETA HAS MISSED THE PENALTY FOR BRAZIL! pic.twitter.com/ZwrK05Q2C1 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 18, 2025

Ahora sí, el morbo: Estados Unidos 5-1 Uruguay

En su último partido del año, Uruguay perdió de forma estrepitosa ante Estados Unidos por 1-5, en el Estadio Raymond James, en un amistoso internacional por la Fecha FIFA de noviembre.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa fue superada de principio a fin por la USA de Mauricio Pochettino y terminaron sufriendo su peor derrota en muchísimo tiempo...

La cronología fue la siguiente:

Gol de Estados Unidos (Allí Berhalter, 17'),

(Allí Berhalter, 17'), Gol de Estados Unidos (Alex Freeman, 20'),

(Alex Freeman, 20'), Gol de Estados Unidos (Alex Freeman, 31'),

(Alex Freeman, 31'), Gol de Estados Unidos (Diego Luna, 42'),

(Diego Luna, 42'), Gol de Uruguay (Giorgian de Arrascaeta, 45+1'),

(Giorgian de Arrascaeta, 45+1'), Gol de Estados Unidos (Tanner Tessmann, 68').

image Solo un equipo estuvo presente en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

La inesperada paliza a manos de los norteamericanos, que no contaba con su gran figura, Christian Pulisic, ni el resto otros buenos futbolistas como Sergiño Dest y Weston McKennie, agudizó la crisis deportiva del seleccionado que se ubica al otro lado del charco, que ganó tan solo dos de sus último cinco compromisos.

Lo verdaderamente grave para Uruguay es que cayó estrepitosamente ante un rival muy menor y que también ha tenido sus crisis en el pasado reciente, lo que ha provocado que se discutiera la continuidad de Pochettino al frente de USMNT.

"No tengo sensación de reclamo hacia nadie", dijo Bielsa al absolver de culpa a sus futbolistas. "No siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo y, al no tener esta sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda", explicó el veterano entrenador argentino. Quien remató:

Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas y cuál es el estilo que propongo Lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas y cuál es el estilo que propongo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nnicoo1891_/status/1990963004192538899&partner=&hide_thread=false Es increíble como bielsa sigue robando con ganarle a Argentina y Brasil.



FIN DE CICLO. pic.twitter.com/6RcPGvPSy8 — (@Nnicoo1891_) November 19, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abooker17/status/1990948051129909288&partner=&hide_thread=false Uruguay head coach Marcelo Bielsa reportedly told one of his players that playing in MLS "makes players lazy" & that they must play elsewhere to make his squads.



His Uruguay side is currently down 4-1 at halftime to the United States & all four goals were scored by MLS players pic.twitter.com/X6yY0uOEYi — Adam Booker (@abooker17) November 19, 2025

Chocante y preocupante realidad la que atraviesan Brasil y Uruguay con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Qatar 2022, la Canarinha alcanzó los 4tos. de final y fue eliminado por Croacia (lo que se venía si clasificaba el Scratch porque quien esperaba en ese lado del cuadro era la Selección Argentina), mientras que la Celeste se volvió a casa en primera ronda, tras no haber superado un grupo con Portugal, Corea del Sur y Ghana.

