Si bien ambos amistosos, ni Brasil ni Uruguay pudieron ganar sus partidos del martes 18 de noviembre de 2025. La Canarinha no pasó del empate ante Túnez (empató 1-1 tras empezar perdiendo), mientras que Uruguay fue duramente golpeada por Estados Unidos, uno de los países organizadores del Mundial 2026.
EN CAÍDA LIBRE
Derrumbe de Brasil y Uruguay a 43 días del 2026 y a 204 de la Copa del Mundo
Este martes, la Selección de Brasil igualó ante Túnez, pero el gran escollo es que Uruguay fue humillada 1-5 por uno de los anfitriones del Mundial 2026, USA.
Comenzemos con la verdeamarela para dejar el morbo para después...
Brasil no tuvo una noche cómoda en Lille, Francia. Túnez golpeó de entrada a los 22 minutos con el tanto de Hazem Mastouri tras una desatención defensiva del equipo de Carlo Ancelotti. El conjunto Scracth pudo igualar las acciones recién a los 43' de la primera etapa de la mano de Estêvão, quien consiguió empatar el encuentro de penal, cobrado a instancias del VAR.
Sin embargo, durante toda la etapa inicial, la Verdeamarela evidenció su falta de creatividad en la faceta ofensiva. En el complemento, Carletto metió mano en el once para refrescar piernas, pero el semblante siguió siendo más o menos el mismo que el del primer tiempo.
Nuevamente Estêvão fue importante para el desarrollo del juego, ya que provocó un penal en el epílogo del partido, luego de ganarle una pelota al fondo tunecino post presión ejercida. No obstante, Lucas Paquetá la tiró a las nubes...
Ahora sí, el morbo: Estados Unidos 5-1 Uruguay
En su último partido del año, Uruguay perdió de forma estrepitosa ante Estados Unidos por 1-5, en el Estadio Raymond James, en un amistoso internacional por la Fecha FIFA de noviembre.
La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa fue superada de principio a fin por la USA de Mauricio Pochettino y terminaron sufriendo su peor derrota en muchísimo tiempo...
La cronología fue la siguiente:
- Gol de Estados Unidos (Allí Berhalter, 17'),
- Gol de Estados Unidos (Alex Freeman, 20'),
- Gol de Estados Unidos (Alex Freeman, 31'),
- Gol de Estados Unidos (Diego Luna, 42'),
- Gol de Uruguay (Giorgian de Arrascaeta, 45+1'),
- Gol de Estados Unidos (Tanner Tessmann, 68').
La inesperada paliza a manos de los norteamericanos, que no contaba con su gran figura, Christian Pulisic, ni el resto otros buenos futbolistas como Sergiño Dest y Weston McKennie, agudizó la crisis deportiva del seleccionado que se ubica al otro lado del charco, que ganó tan solo dos de sus último cinco compromisos.
Lo verdaderamente grave para Uruguay es que cayó estrepitosamente ante un rival muy menor y que también ha tenido sus crisis en el pasado reciente, lo que ha provocado que se discutiera la continuidad de Pochettino al frente de USMNT.
"No tengo sensación de reclamo hacia nadie", dijo Bielsa al absolver de culpa a sus futbolistas. "No siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo y, al no tener esta sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda", explicó el veterano entrenador argentino. Quien remató:
Chocante y preocupante realidad la que atraviesan Brasil y Uruguay con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Qatar 2022, la Canarinha alcanzó los 4tos. de final y fue eliminado por Croacia (lo que se venía si clasificaba el Scratch porque quien esperaba en ese lado del cuadro era la Selección Argentina), mientras que la Celeste se volvió a casa en primera ronda, tras no haber superado un grupo con Portugal, Corea del Sur y Ghana.
Más contenido de Golazo24
Godoy Cruz se hunde y más de 400 socios se pusieron un overol histórico para salvarlo
Tapar el sol con la mano: 5 millones de personas ven fútbol pirata en Reino Unido
Temor en Boca Juniors por lo que dicen sobre Exequiel Zeballos