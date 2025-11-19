Córdoba quiere ser puntera en la competencia fiscal: Turno de Aeropuertos Argentina 2000

Pocas horas después de presentar ese proyecto en la Legislatura, el Gobierno cordobés recibió una solicitud de audiencia que cambió el clima. Se trató de la reunión con autoridades de Mercado Libre, quienes desembarcaron en la sede del Centro Cívico para anunciar la apertura de dos centros de procesamiento en Villa María y Río Cuarto, con la apertura de más de 400 puestos de trabajo.

La inversión, más allá de su envergadura económica, tuvo un claro impacto político ya que implicó la reapertura del diálogo con la empresa de Marcos Galperín, quien había criticado duramente la política fiscal de algunas provincias. Entre ellas, Córdoba, a la que la empresa señaló por las dificultades operativas que implicaban algunos gravámenes.

La cercanía de Mercado Libre con la Casa Rosada no fue leída como casual en Córdoba. Con una asociación directa, el guiño de Llaryora habría surtido efecto y fue bien recibido por el Gobierno nacional como signo de colaboración.

No todo es privado

En ese marco, el caso de Aeropuertos Argentina 2000 sería tomado como un nuevo gesto para recopilar anuncios y dar cuenta de los efectos de la baja impositiva planteada por el Gobierno provincial. Aunque eso no sería todo lo que Llaryora esperaría de la relación renovada con la Casa Rosada.

El reclamo central en la negociación sería la reinstalación de las transferencias por coparticipación que durante dos años permanecieron prácticamente suspendidas. Ese giro de recursos sería clave para el desarrollo de la administración de Llaryora de cara al 2027, año en el que aguarda expectativas de concretar una reelección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1990496623827284118&partner=&hide_thread=false Quiero compartir una muy buena noticia. Hoy mantuvimos una reunión de trabajo muy productiva con el Vicepresidente de @Mercadolibre Argentina, @adrianecker, y con los intendentes @guillederivas, de #RíoCuarto, y @accastelloedu, de #VillaMaría. Ambas ciudades vienen creciendo con… pic.twitter.com/lLRPQYhzL3 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 17, 2025

