ANDISgate: Miguel Calvete se negó a declarar en indagatoria y su hija renunció en el Gobierno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/1990794551292780856&partner=&hide_thread=false Miguel Calvete, pieza clave de la causa por corrupción en Andis, declara en Comodoro Py. Su hija Ornella, involucrada por los mensajes con su padre, renunció al cargo que tenía como Directora en el Ministerio de Economía. Ellos dos son los que mencionan en su chat “el 3% para KM” pic.twitter.com/ZEPqbkcYSX — Manu Jove (@manujove) November 18, 2025

La situación de la joven se complicó no sólo por el vínculo con su padre, sino porque en un allanamiento en su domicilio se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas", según el dictamen de Picardi que cita el mismo portal de noticias.

De acuerdo a clarín.com, el despacho del fiscal refleja los chats que forman parte del expediente y revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero bajo investigación.

“El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo: ‘un Lambo, una granja, lo que quieras’. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: ‘No hace falta… con el 3% a KM está perfecto’”, dice la referencia a un chat de Picardi en el escrito.

De acuerdo a los documentos consignados por Infobae, Ornella Calvete avisó a su padre sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12/09 de 2025. Mediante un mensaje, le expresó: “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”. Apenas intercambiaron saludos, la funcionaria señaló que se trató de una falsa alarma, aunque continuó la charla refiriéndose a stickers y bromas personales.

En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”. El dictamen fiscal mostró que, en esa conversación, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: “por si entran acá y me ven con mossca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

En otro contacto, el 10/09, Ornella Calvete preguntó sobre una reunión con Claudio, vinculado a una reconocida ortopedia. Su padre le confirmó la concreción del encuentro y le prometió obsequios si el resultado era positivo: “una lambo, una granja, lo que quieras”.

Miguel Calvete, titular de la FederaciÃ³n de Supermercados y Asociaciones chinas de la RepÃºblica Argentina. Miguel Calvete. Archivo

Desde las 09:00 de este martes Miguel Calvete, señalado por la fiscalía como presunto nexo extraoficial entre la agencia y las droguerías y empresas implicadas, se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

Lo trasladaron desde un penal porque está preso. Pero no está detenido por la investigación del caso ANDIS sino por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Picardi describe a Calvete en su dictamen como una suerte de “director para-estatal” del Andis que, sin ser funcionario, impartía órdenes a la gente de la agencia que le respondía, como Lorena Di Giorno, que trabajaba dentro del área de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), y Eduardo Nelio González, director del organismo.

El rol de Calvete en la maniobra investigada, según la fiscalía, era conectar a la ANDIS con el circuito de droguerías y direccionar las compulsas de precios.

Picardi acusa a Calvete, Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

