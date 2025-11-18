Neumáticos: Pirelli y Bridgestone dejaron sola a Fate en la batalla contra el SUTNA

Asambleas "entre rejas" en Fate

Según el sindicato, la empresa está aplicando "suspensiones persecutorias" sobre aquellos empleados que participan activamente de las medidas gremiales.

Pero remarcan que el intento de "aislar a los trabajadores de su representación sindical" por parte de la compañía no tuvo éxito porque las asambleas con rejas de por medio "fueron masivas y demostraron fortaleza" en medio de un contexto más que complejo.

"La realización de asambleas con las rejas de por medio simboliza la firme decisión del colectivo obrero de mantener el reclamo y la organización sindical como herramienta de lucha", plantearon desde el entorno de Crespo.

Pirelli y Bridgestone buscaron "evitar males mayores"

Mientras en Fate el escenario es cada vez más díficil, Pirelli y Bridgestone, como forma de contener el malestar entre los trabajadores de sus fábricas, otorgaron adelantos a los trabajadores de entre el 10% y el 15% a cuenta de futuros aumentos, a la espera del cierre de la negociación paritaria.

Bridgestone

En las firmas admiten que se trató de un mecanismo para "evitar males mayores".

Otras noticias en Urgente24

Cerró un importante mayorista en la provincia de Buenos Aires y hay 100 despidos

La debilidad del argentino, que pelea por el mando de la ONU, frente al lobby internacional

Atención autónomos y monotributistas: Hay cambio de reglas para el débito automático

Pelea por Carrefour: Se bajaron los chilenos, se afirma De Narvaéz, un "monopolio de facto" y 17.000 temores