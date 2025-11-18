Bridgestone y Pirelli optaron por otorgar sumas a cuenta de futuros aumentos para intentar descomprimir la situación con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) de Alejandro Crespo, que denunció a Fate por persecución y amedrentamiento tras las suspensiones y la prohibición del ingreso de representantes gremiales, en medio del conflicto por la falta de acuerdo en negociaciones salariales.
"EVITANDO MALES MAYORES"
Neumáticos: Pirelli y Bridgestone dejaron sola a Fate en la batalla contra el SUTNA
En los últimos días, la firma les impidió el ingreso a los trabajadores con representación gremial, por lo cual se terminaron realizando asambleas en las zonas "limítrofes", con los delegados del lado de afuera de las rejas y el resto del personal del otro.
Si bien los conflictos entre las principales empresas del neumático de la argentina y el SUTNA vienen de hace ya mucho, en Fate escalaron en los últimos días.
El sindicato calificó la actitud de Fate como "prepotencia" y denunció la implementación de medidas ilegales y antisindicales, habló de suspensiones sin motivo y remarcó que está por cumplirse un año sin que la empresa haya otorgado ningún aumento.
"No se puede pretender silenciar a este gremio por la fuerza. Además, pasaron muchas cosas graves como es el caso de las suspensiones ilegales implementadas. Hace 11 meses que los trabajadores de la planta están sin aumento salarial. Este es el justo reclamo de los trabajadores que no quieren un desarme de su organización sindical", sostuvieron desde el SUTNA.
Asambleas "entre rejas" en Fate
Según el sindicato, la empresa está aplicando "suspensiones persecutorias" sobre aquellos empleados que participan activamente de las medidas gremiales.
Pero remarcan que el intento de "aislar a los trabajadores de su representación sindical" por parte de la compañía no tuvo éxito porque las asambleas con rejas de por medio "fueron masivas y demostraron fortaleza" en medio de un contexto más que complejo.
"La realización de asambleas con las rejas de por medio simboliza la firme decisión del colectivo obrero de mantener el reclamo y la organización sindical como herramienta de lucha", plantearon desde el entorno de Crespo.
Pirelli y Bridgestone buscaron "evitar males mayores"
Mientras en Fate el escenario es cada vez más díficil, Pirelli y Bridgestone, como forma de contener el malestar entre los trabajadores de sus fábricas, otorgaron adelantos a los trabajadores de entre el 10% y el 15% a cuenta de futuros aumentos, a la espera del cierre de la negociación paritaria.
En las firmas admiten que se trató de un mecanismo para "evitar males mayores".
