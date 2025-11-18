Atención autónomos y monotributistas: Hay cambio de reglas para el débito automático

aviso_334683 La resolución con las nuevas reglas de ARCA.

El esquema también se replica para el personal de casas particulares, a través de ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja de la modalidad también será electrónica, salvo que el contribuyente no tenga Domicilio Fiscal Electrónico constituido, en cuyo caso se usará otro medio.

Las nuevas reglas de ARCA en los monotributistas

Para los monotributistas, la actualización incorpora las mismas reglas de notificación, suspensión y reactivación. Todas las comunicaciones se efectuarán de forma digital, en línea con los mecanismos previstos para el Régimen Simplificado.

Según ARCA, los cambios apuntan a evitar intentos repetidos de débito que nunca se concretan, disminuir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo.

La norma alcanza a trabajadores inscriptos como autónomos, empleadores y empleados de casas particulares y monotributistas. ARCA comunicó que la normativa fue desarrollada con intervención de sus áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos, Sistemas y Telecomunicaciones, y que su vigencia será inmediata respecto de los nuevos rechazos de débitos que se presenten, según lo dispone el artículo 4° de la resolución.

