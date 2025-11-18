La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de pago por débito automático mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) para trabajadores autónomos, monotributistas y también empleados del régimen de casas particulares. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5790/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Atención autónomos y monotributistas: Hay cambio de reglas para el débito automático
La Resolución 5790 fija un nuevo esquema ante una determinada cantidad de rechazos de débitos automáticos por el cual la adhesión será automáticamente dada de baja.
El cambio se implementa luego de que el organismo detectara un número creciente de rechazos en los débitos automáticos, asociados a cuentas cerradas, inactivas, falta de fondos o instrucciones de no pago. Cada rechazo genera costos operativos para la agencia, lo que impulsó la revisión del sistema.
De acuerdo con la nueva disposición, cuando se acumulen tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. Si se registra un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático quedará automáticamente cancelada.
"En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos", escribe el documento que lleva la firma del titular director ejecutivo Juan Alberto Pazo.
La resolución aclara que la inscripción al servicio debe iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. Las solicitudes realizadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a regir al mes siguiente. Quienes deseen volver a utilizar el débito automático deberán realizar una nueva adhesión mediante los canales habilitados.
El esquema también se replica para el personal de casas particulares, a través de ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja de la modalidad también será electrónica, salvo que el contribuyente no tenga Domicilio Fiscal Electrónico constituido, en cuyo caso se usará otro medio.
Las nuevas reglas de ARCA en los monotributistas
Para los monotributistas, la actualización incorpora las mismas reglas de notificación, suspensión y reactivación. Todas las comunicaciones se efectuarán de forma digital, en línea con los mecanismos previstos para el Régimen Simplificado.
Según ARCA, los cambios apuntan a evitar intentos repetidos de débito que nunca se concretan, disminuir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo.
La norma alcanza a trabajadores inscriptos como autónomos, empleadores y empleados de casas particulares y monotributistas. ARCA comunicó que la normativa fue desarrollada con intervención de sus áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos, Sistemas y Telecomunicaciones, y que su vigencia será inmediata respecto de los nuevos rechazos de débitos que se presenten, según lo dispone el artículo 4° de la resolución.
