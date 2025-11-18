La otra Caja del escándalo de la nueva política: Los Milei acorralados

Live Blog Post

Se trata un hombre de confianza de Diego Spagnuolo y de Daniel Garbellini, al punto que solían reunirse socialmente en bares, restoranes y hasta en su propia casa, que comenzará con la ronda clave de indagatorias este martes.

En el domicilio de Calvete se encontraron cuadernos manuscritos donde se consignaron pormenores de la organización público-privada encargada del saqueo de fondos.

image Mano derecha de Diego Sapgnuolo.

Según la investigación judicial: "Miguel Ángel Calvete coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro (como por ejemplo: Laboratorio Ortopédico Sagues S.R.L., Grupo Alemana, MED-EL Latinoamérica). De este modo, su rol era el de fungir como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. A su vez, fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS".

Spagnuolo recibió de parte de Calvete $ 5 millones en efectivo para realizar un viaje a Israel. “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos” decían en alusión al ex titular de la agencia.

Para el fiscal Franco Picardi, Calvete “operó como un verdadero director para-estatal de la ANDIS, ello a los fines de garantizar que el esquema de corrupción funcione en beneficio de las firmas que integran el entramado ilegal.”

Y agrega que “ sería el encargado del lavado del dinero obtenido en forma espúrea de la agencia de discapacidad que sería ubicado en terceras firmas que no guardan en principio vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Miguel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”

Calvete y su esposa visitaron al ex titular de ANDIS en 5 oportunidades más entre junio de 2024 y mayo de 2025.

Las droguerías involucradas y receptoras de amplias sumas de dinero de manera indebida eran 4 empresas:

-Droguería Profarma S.A ,

-Drogueria Génesis S.A.,

-Droguería New Farma S.A.

-Droguería Floresta S.A.

