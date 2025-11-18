Informe final de la Comisión $LIBRA dejaría a los hermanos Milei complicados con la estafa

karina-milei-santiago-del-estero-e1728222693704 Karina Milei nunca se presentó en la comisión para responder sobre el caso $Libra, solo Guillermo Francos compareció ante los legisladores.

El expediente final reúne diez cuerpos con documentación proveniente de exchanges, organismos del Estado, especialistas en criptoactivos y legisladores de distintos bloques y terminan comprometiendo seriamente al presidente Milei.

La estafa

Según lo que trascendió del informe final, las conclusiones apuntan a que hubo una estafa con la promoción de la moneda virtual de la que participó Milei al darle difusión en sus redes sociales y por sus reuniones con los empresarios vinculados a la criptomoneda meses antes de su escandaloso lanzamiento y las posteriores transferencias entre los implicados como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores del criptoactivo.

image

Otro de los investigados que estuvo con Milei, Hayden Davis, trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria que fue grabado por cámaras de seguridad y se filtró a la prensa.

"El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, adelantó el diputado Maximiliano Ferraro presidente la comisión investigadora, que adelantó las conclusiones del informe al fiscal Taiano, quien antes se negó a que se cite por la fuerza pública a Karina Milei y a otros funcionarios del gobierno nacional.

Según el portal especializado Parlamentario, el informe final de la comisión incluirá detalles sobre el fraude y mal uso de atribuciones, recomendaciones para reformar regulaciones de criptomonedas y lo más importante: Propuestas judiciales, incluyendo denuncias y recurso contra bloqueos procesales.

image

--------------

Más noticias en Urgente24:

Chats explosivos difundidos en Cónclave: "4 años de gestión y luego todos a Tenerife"

Cuenta regresiva para definir la suerte de una polémica senadora electa de Milei

"Te voy a romper todo", la grave amenaza del árbitro al DT de Huracán: AFA, acorralada

El triángulo que impulsa a Trump: Un resort, US$ 1.000 millones en cripto y Arabia Saudita