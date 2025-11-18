La comisión parlamentaria investigadora del caso $Libra presenta este martes (18/11) a las 16 su informe final en Diputados sobre el escándalo por la promoción de la criptomoneda que hizo el presidente Javier Milei en febrero de 2025, el rol de su hermana Karina y de los empresarios detrás del criptoactivo.
Informe final de la Comisión $LIBRA dejaría a los hermanos Milei complicados con la estafa
Este martes (18/11) la comisión investigadora del caso $Libra presenta su informe final pero ya hizo un anticipo al fiscal Taiano que compromente a Javier Milei
La Comisión $Libra y Javier Milei comprometido
La comisión especial que desde abril analiza el impacto político y financiero del caso Libra finalizó su etapa de trabajo y este martes 18/11 presenta su informe final tras 11 reuniones, pedidos de informes a organismos públicos y el análisis de documentación provista por exchanges internacionales, aunque sin conseguir el testimonio de Karina Milei y otros funcionarios que fueron citados y no se presentaron.
La investigación se inició luego de que la promoción de la criptomoneda Libra —respaldada en redes por el presidente Javier Milei el 14 de febrero— disparara sospechas sobre eventuales maniobras de financiamiento y beneficios económicos vinculados a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación surgió a partir de un reporte técnico del especialista en blockchain Fernando Molina, que mapeó más de 140 mil billeteras vinculadas a LIBRA. Según ese análisis, 36 de ellas habrían obtenido ganancias superiores al millón de dólares en un corto período de tiempo.
La comisión recibió información de Binance sobre una billetera a nombre de Mauricio Novelli, cuyos movimientos coincidían —en montos y fechas— con los pagos mencionados en un presunto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen presidencial.
El expediente final reúne diez cuerpos con documentación proveniente de exchanges, organismos del Estado, especialistas en criptoactivos y legisladores de distintos bloques y terminan comprometiendo seriamente al presidente Milei.
La estafa
Según lo que trascendió del informe final, las conclusiones apuntan a que hubo una estafa con la promoción de la moneda virtual de la que participó Milei al darle difusión en sus redes sociales y por sus reuniones con los empresarios vinculados a la criptomoneda meses antes de su escandaloso lanzamiento y las posteriores transferencias entre los implicados como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores del criptoactivo.
Otro de los investigados que estuvo con Milei, Hayden Davis, trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria que fue grabado por cámaras de seguridad y se filtró a la prensa.
"El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”, adelantó el diputado Maximiliano Ferraro presidente la comisión investigadora, que adelantó las conclusiones del informe al fiscal Taiano, quien antes se negó a que se cite por la fuerza pública a Karina Milei y a otros funcionarios del gobierno nacional.
Según el portal especializado Parlamentario, el informe final de la comisión incluirá detalles sobre el fraude y mal uso de atribuciones, recomendaciones para reformar regulaciones de criptomonedas y lo más importante: Propuestas judiciales, incluyendo denuncias y recurso contra bloqueos procesales.
