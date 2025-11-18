Caída global de X pero el tema es Cloudflare y eso es más amplio

Cloudflare es uno de los pilares fundamentales de la infraestructura de Internet moderna. Cloudflare actúa como un escudo de protección para los sitios web. Su red de distribución de contenido y su firewall de aplicaciones web ayudan a proteger los sitios de ataques maliciosos. Esto significa que, sin importar el tamaño de un sitio web, puede estar protegido contra ciberataques que busquen desbordar sus recursos y hacer que deje de funcionar.

Otro de los grandes beneficios de Cloudflare es su red de servidores distribuidos por todo el mundo. Esto permite que los contenidos de los sitios web se carguen más rápido, ya que las solicitudes de los usuarios se redirigen al servidor más cercano.

X tuvo varios problemas durante 2025. Probablemente el mayor fue en marzo. Pero el de hoy 18/11 no ha provocado un efecto dominó en otras redes sociales, donde miles de internautas han acudido para confirmar si el fallo era general.

Todo indica que hay dificultades, quizás por cambios en marcha, en X, pero los usuarios lo hicieron notar:

Embed rate your X timeline today — X (@X) November 17, 2025

La caída se produce en un momento especialmente sensible para X, que en los últimos meses ha llevado a cabo diversas modificaciones técnicas y estructurales que han generado inestabilidad en algunas funciones clave de la plataforma.

Justo por estas horas la red social X ha lanzado Chat, una actualización de los mensajes directos que permite compartir archivos, editar, hacer videollamadas y deshacer el envío de los mensajes. Esta novedad es la nueva mensajería de la plataforma de Elon Musk que emplea la encriptación de extremo a extremo para proteger el contenido de las conversaciones de los usuarios.

Algunos lo comparan con WhatsApp pero también podría ser Telegram, con quien X se encuentra colaborando en nuevos desarrollos.

Gracias a dicha actualización, ahora, los mensajes ofrecen las opciones de enviar, recibir, editar, eliminar y mandar mensajes temporales, para que desaparezcan de forma automática tras establecer un periodo de tiempo. Además, los mensajes admiten llamadas y videollamadas, al mismo tiempo que no cubren los metadatos relacionados con la información del destinatario, la hora y la fecha de creación, e incluso tampoco existe la protección con ataques de intermediario.

Por otro lado, a nivel de privacidad, dicha mensajería encriptada permite bloquear las capturas de pantalla, y en caso de permitirlas, se puede habilitar el envío de notificaciones cada vez que alguien hace una, indicando también el nombre del usuario —como hace Instagram con los mensajes, imágenes y vídeos efímeros que se envían a través de los mensajes directos—.

