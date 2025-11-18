Polémica en Inglaterra: Una escuela prohibió canciones de K-Pop por referencias demoníacas

El auge del K-Pop en Argentina, entre el fanatismo juvenil y la expansión cultural

Desde hace años en la Argentina, el K-Pop dejó de ser una curiosidad importada para convertirse en un movimiento cultural sólido que atraviesa generaciones y territorios. Desde competencias de baile en plazas públicas hasta festivales temáticos con miles de asistentes, el fenómeno reúne a comunidades activas que gestionan eventos, producen contenido y promueven el consumo de cultura coreana.

La masificación de plataformas digitales también impulsó la adhesión, facilitando un vínculo emocional inmediato entre artistas y fanáticos. El crecimiento dio pie a la conformación de un circuito propio. Academias de baile especializadas, emprendimientos y actividades coordinadas por los seguidores son un claro ejemplo.





Embed - ¿A qué se debe el furor por el K-pop?



Incluso marcas nacionales incorporaron estética y música asiática en campañas, reflejando la penetración del género en la cultura pop argentina. Sin embargo, persisten tensiones generacionales ya que existe una parte del público adulto que aún lo observan con recelo o desconocimiento. La industria local enfrenta además el desafío de integrarse a un modelo de producción altamente profesionalizado y de gran inversión, característico de Corea del Sur.

Aunque existe interés en replicar algunas estrategias, la diferencia estructural es notable. No obstante, artistas argentinos comienzan a incorporar influencias del pop asiático, explorando fusiones sonoras que podrían abrir un nuevo espacio creativo. Su expansión constante sugiere que seguirá redefiniendo prácticas culturales juveniles y generando nuevos puentes con la escena global.

---------------------

