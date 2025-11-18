Benjamín Vicuña explotó tras las duras palabras de la China Suárez: "Es un montón"

En un guiño a posibles medidas legales, dejó claro que su prioridad es terminar con la polémica, sin romper relaciones de manera intempestiva: "Yo puedo llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe y en el criterio de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta", dijo.

La China Suárez rompió el silencio: "Yo estaba bajo tierra"

Por su parte, en las entrevistas con Moria Casán y Mario Pergolini (El Trece), la China Suárez volvió a hablar de su relación con Vicuña y describió un momento de su vida marcado por la incomodidad y el desgaste emocional.

La actriz aseguró que se sintió "encerrada" y emocionalmente afectada, revelando que atravesó un período donde no se sentía deseada ni amada: "Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada".

image La China Suárez contó que durante la relación con Vicuña se sintió "encerrada", no amada y emocionalmente desgastada, detallándolo en las entrevistas con Moria Casán y Mario Pergolini.

Con estas declaraciones, Suárez reavivó una polémica que parecía cerrada y volvió a situar al actor chileno en el centro de la escena mediática, mientras ella exploraba un relato más personal y profundo de su experiencia. Las entrevistas no tardaron en causar efecto sobre el público, algunos discutiendo si era necesario que la actriz exponga su vida privada y su intimidad con Vicuña así, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Suárez también recordó detalles de su primer encuentro con Mauro Icardi en ese período, lo que amplió el interés y puso de relieve ciertas decisiones personales que se terminaron viralizando. Estas declaraciones contrastan con la postura de Vicuña, que insiste en cuidar la privacidad y la integridad de sus hijos, y muestran claramente el choque entre dos formas muy distintas de procesar una separación a ojos del público.

