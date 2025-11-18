La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a estallar y esta vez es él quien decidió romper el silencio. Tras las recientes entrevistas de la actriz, donde reveló detalles de su relación pasada, el actor chileno mostró su cansancio y dejó entrever que la historia podría no terminar aquí, dejando al público expectante.
ENOJO CON EL TRECE
Benjamín Vicuña explotó tras las duras palabras de la China Suárez: "Es un montón"
La China Suárez no se guardó nada contra Benjamín Vicuña y él se cansó. La tensión sube, las acusaciones vuelan y el lío parece lejos de terminar. ¿Y ahora qué?
Benjamín Vicuña, cansado del ruido mediático y las explicaciones
El actor Benjamín Vicuña apareció en SQP (América TV) visiblemente agotado por la ola de declaraciones y la repercusión mediática que generaron los dichos de la China Suárez. "No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad", afirmó, dejando claro que la situación lo supera tanto en lo personal como en lo profesional.
Vicuña atraviesa una etapa intensa, porque además de lidiar con la exposición mediática, está al frente de su nuevo proyecto, The Balls, programa que se estrenará en enero de 2026 por El Trece, lo que hace que la coincidencia de los tiempos con las entrevistas de Suárez sea aún más complicada.
Vicuña cuestionó sin filtros la decisión del canal de darle difusión a su ex, justo cuando él trabaja para la señal: "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión… Estoy triste". Su preocupación tiene que ver con la exposición de los hijos que comparte con Suárez, Amancio y Magnolia, que lo pone alerta. "Me parece muy raro, muy patético, tener que dar yo explicaciones cuando las debería dar otra persona… Pero se ve que necesitaba hablar, no sé por qué tanto", lanzó.
Frente a las declaraciones de la actriz sobre sentirse "encerrada" durante la relación, Vicuña mostró comprensión pero puso límites: "Si fue así, me da mucha pena, lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste, como cualquier separación", y remarcó que no piensa profundizar para no involucrar a los hijos ni generar más conflicto.
En un guiño a posibles medidas legales, dejó claro que su prioridad es terminar con la polémica, sin romper relaciones de manera intempestiva: "Yo puedo llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe y en el criterio de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta", dijo.
La China Suárez rompió el silencio: "Yo estaba bajo tierra"
Por su parte, en las entrevistas con Moria Casán y Mario Pergolini (El Trece), la China Suárez volvió a hablar de su relación con Vicuña y describió un momento de su vida marcado por la incomodidad y el desgaste emocional.
La actriz aseguró que se sintió "encerrada" y emocionalmente afectada, revelando que atravesó un período donde no se sentía deseada ni amada: "Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada".
Con estas declaraciones, Suárez reavivó una polémica que parecía cerrada y volvió a situar al actor chileno en el centro de la escena mediática, mientras ella exploraba un relato más personal y profundo de su experiencia. Las entrevistas no tardaron en causar efecto sobre el público, algunos discutiendo si era necesario que la actriz exponga su vida privada y su intimidad con Vicuña así, especialmente cuando hay hijos de por medio.
Suárez también recordó detalles de su primer encuentro con Mauro Icardi en ese período, lo que amplió el interés y puso de relieve ciertas decisiones personales que se terminaron viralizando. Estas declaraciones contrastan con la postura de Vicuña, que insiste en cuidar la privacidad y la integridad de sus hijos, y muestran claramente el choque entre dos formas muy distintas de procesar una separación a ojos del público.
