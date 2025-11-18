Telefe se ataja: La dura advertencia a Wanda Nara tras las declaraciones de la China Suárez

Estalló la interna en Telefe: El enojo de Verónica Lozano con Wanda Nara por la foto con Johnny Depp

Es preciso recordar que hace algunos días Verónica Lozano se enojó con Wanda Nara por la foto que se sacó con Jhonny Depp a quien entrevistó en su programa Cortá por Lozano.

Desde el ciclo televisivo Intrusos, el conductor Adrián Pallares fue quien le reveló a la audiencia: "Todo mal con Wanda en Telefe".

Asimismo, más tarde sumó información la panelista Karina Iavícolo al agregar: "Aparte de que la gente de Telefe está enojada, los capos de Telefe están enojados, voy a decir quién está re caliente con todas las letras de lo que pasó".

Y posteriormente expresó: "La que está re caliente, que no lo puede creer, porque ella sube en plena nota esta foto es Verónica Lozano".

