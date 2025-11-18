urgente24
Telefe se ataja: La dura advertencia a Wanda Nara tras las declaraciones de la China Suárez

La conductora de MasterChef Celebrity recibió un tirón de orejas de ante mano por parte de las autoridades de Telefe para evitar conflictos vía redes sociales.

18 de noviembre de 2025 - 08:53
Foto: Captura de video YouTube 18/11/2025

Es que la reconocida actriz en ambas ocasiones dio declaraciones sobre la relación sentimental que mantiene con Mauro Icardi, y por ese motivo las autoridades del canal de las pelotas decidieron hablar con la conductora de MasterChef Celebrity para pedirle que no se volcara a las redes sociales para derrapar.

“Se le acercó una autoridad del canal a ver cómo estaba, pero no la vio bien, no estaba de buen humor”, describió Santiago Sposato, panelista del programa A la tarde. La advertencia, según reconstruyeron, fue clara y sin vueltas: “Ojo con tus posteos. Acordate que sos la conductora de un programa para la familia”.

De todos modos, a pesar de lo que le dijeron, lo cierto es que la empresaria mantiene activo su juego en las plataformas digitales. Publica, sugiere y marca presencia, sabiendo de que cada movimiento digital alimenta la agenda mediática que la rodea. El comentario en el programa apuntó precisamente a la habilidad que posee para capitalizar cada chispa de conflicto.

Estalló la interna en Telefe: El enojo de Verónica Lozano con Wanda Nara por la foto con Johnny Depp

Es preciso recordar que hace algunos días Verónica Lozano se enojó con Wanda Nara por la foto que se sacó con Jhonny Depp a quien entrevistó en su programa Cortá por Lozano.

Desde el ciclo televisivo Intrusos, el conductor Adrián Pallares fue quien le reveló a la audiencia: "Todo mal con Wanda en Telefe".

Asimismo, más tarde sumó información la panelista Karina Iavícolo al agregar: "Aparte de que la gente de Telefe está enojada, los capos de Telefe están enojados, voy a decir quién está re caliente con todas las letras de lo que pasó".

Y posteriormente expresó: "La que está re caliente, que no lo puede creer, porque ella sube en plena nota esta foto es Verónica Lozano".

